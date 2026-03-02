Escuela primaria 'Distribuidores Nissan' ya es una realidad en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Tras 20 años de lucha, la colonia Nueva Generación en el municipio de Navojoa por fin cuenta con una escuela primaria en el sector; se trata del plantel 'Distribuidores Nissan número 125', un esfuerzo entre el sector empresarial y el Gobierno del Estado de Sonora para reforzar la educación en la región del Mayo.

Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, informó que esta obra representó una inversión superior a los 9.5 millones de pesos (mdp) y hoy ofrece una oportunidad de estudio para más de 130 niños de nivel básico.

La suma de voluntades fortalece no solo al gobierno, sino a la sociedad en conjunto, y aquí está una muestra de ello… Ahora vamos por un proyecto que integre la formación no solo académica, sino también deportiva, para que los 130 niños que hoy integran el plantel puedan contar con un espacio donde puedan realizar sus actividades como fútbol", señaló.

Las autoridades precisaron que con la construcción del plantel, también se realizarán adecuaciones a la colonia, como la pavimentación de las calles aledañas, así como la reforestación del área, como parte de su compromiso con la sociedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui