Éxito cultural: Feria de los Libros Esperanza 2026 en Cajeme recibe a 10 mil visitantes

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la presentación de cuatro libros, dos conversatorios, música en vivo, exposición y venta de artesanías regionales, gastronomía tradicional y mucha literatura, se realizó la vigésimo sexta edición de la Fiesta de los Libros en Cajeme.

La versión de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la comunidad de Esperanza contó con tres días de actividades relacionadas con el tema, comentó Ana Laura Aguilar Torres. La coordinadora del programa 'La Fiesta de los Libros' explicó que el evento tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, que supo apreciar lo que una organización como esa representa para la cultura de una comunidad.

Informó que durante las tres jornadas se tuvo un registro total de asistencia de 10 mil personas, distribuidas entre las diversas actividades de la feria, siendo una de las principales la presentación de libros. Fueron cuatro de ellos los que se presentaron, siendo 'Sonora un solo pueblo: diverso, multicultural y multidentitario', 'Buenavista: Mi pueblo, su historia', 'Perdonar para sanar' y 'Un siglo de historia de Cajeme'.

La noche del pasado domingo culminaron las actividades con el concierto del grupo de rock más longevo de Cajeme, La Tierra SA, mientras que las otras noches la música fue ofrecida por México Mestizo y Academia Jazz Club. Hubo también dos conversatorios dedicados a destacadas figuras en la música y el deporte, oriundas de Esperanza, comisaría donde se realizó la feria del libro infantil y juvenil 2026.

La observación astronómica con telescopios, talleres y festival de la lectura, corredor de la ciencia y tecnología, así como exposición, trueque, intercambio y venta de libros, fueron algunas de las actividades alternas del evento.

El evento contó con 26 emprendimientos y el apoyo de Ánia Sewa, Cultural Jikau, Centro Cultural Cócorit, el comité de contraloría social de Esperanza, Unidad de Culturas Vivas y Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad en Cajeme.

Librerías: Yo’o Joara, la biblioteca pública y la fundación ambiental estuvieron presentes.

