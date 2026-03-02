¡Frente frío en Sonora! Se estima un ligero descenso de temperaturas en esta semana: CEPC

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) anunció un frente frío en el estado de Sonora, informando que se espera un ligero descenso de temperaturas durante esta semana. Sin embargo, durante el día prevalecerán condiciones estables, con cielos despejados y ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la entidad.

En cambio, por la tarde-noche se pronostica la aproximación del frente frío número 38 sobre el noroeste de Sonora, lo que desembocará un declive en las temperaturas máximas, ocasionando un ambiente más fresco durante la noche y madrugada del martes 3 de marzo de 2026. Además, como resultado, se anticipan rachas de viento fuertes en las regiones del norte y noroeste del territorio estatal.

Y no solo eso, ya que entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo, se espera el ingreso de un sistema invernal, el cual podría generar inestabilidad suficiente para la formación de tormentas aisladas durante el fin de semana en gran parte del estado. Durante los tres días posteriores al ingreso del frente frío, se seguirán manteniendo estas condiciones, con efectos como descenso marcado de temperaturas, rachas de viento fuertes; así como también está la probabilidad de caída de granizo.

La CEPC hace un comunicado a la población de mantenerse informados a través de fuentes oficiales, tomando las debidas medidas preventivas como buena vestimenta, cubrir nariz y boca al estar en aire libre y al salir de lugares cerrados, cubrir tus vías respiratorias para evitar el choque térmico con el aire frío; ante cualquier emergencia, se debe marcar de inmediato al 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui