Gobierno del Estado da atención gratuita a mujeres víctimas de violencia de género en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de garantizar la protección y ejercicio pleno de los derechos humanos de las sonorenses, mediante una intervención integral y de acompañamiento que fortalezca su autonomía, seguridad y proyecto de vida, el Gobierno de Sonora brinda servicios de atención de manera gratuita para mujeres víctimas de violencia de género.

La Secretaría de las Mujeres ha fortalecido y ampliado la gama de servicios gratuitos para mujeres, con asesorías legales, atención psicológica y gestiones sociales, donde se articulan apoyos con instituciones públicas y privadas para atender las necesidades prioritarias de las usuarias, como parte de su proceso de atención integral, como la Bolsa de Trabajo.

En la Secretaría de las Mujeres #SomosTuRedDeApoyo, si vives violencia acércate a nuestras oficinas para brindarte asesoría legal y atención psicológica totalmente gratuita.

Identifica, llama y recibe orientación en el 9-1-1#Denuncia pic.twitter.com/geHFuJjIte — Secretaría de las Mujeres de Sonora (@SeMujeresSon) February 19, 2026

Además, de litigios con perspectiva de género a mujeres que no cuentan con recursos propios para contratar servicios privados, donde se les acompaña en todo su proceso, con el objetivo de garantizar una atención digna en el acceso a la justicia.

La secretaria de las Mujeres, Sheila Hernández Alcaraz, manifestó que desde la Secretaría se promueve una atención que no solo acompañe el proceso legal, sino también el proceso emocional de las sonorenses.

Desde 2021 a la fecha se han brindado 360 mil 493 acciones para prevenir y atender la violencia, entre atenciones y estrategias de sensibilización y capacitación.

Estuvimos presentes en la Feria de Servicios del Gobierno del Estado de Sonora en Oquitoa, acercando atención, orientación y acompañamiento a todas las mujeres de la comunidad.#SomosTuRedDeApoyo #TierraDeOportunidades #SonoraAtiende pic.twitter.com/2a0x1SB71v — Secretaría de las Mujeres de Sonora (@SeMujeresSon) February 27, 2026

