Hermosillo tendrá lunes soleado y caluroso: ¿Cuál será la temperatura MÁXIMA HOY 2 de marzo?

Hermosillo, Sonora.- El calor volverá a sentirse con fuerza en Hermosillo este lunes 2 de marzo de 2026. Si planeas salir temprano o estar varias horas al aire libre, conviene anticipar cómo evolucionará la temperatura a lo largo del día, ya que el termómetro tendrá un aumento marcado hacia la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del tiempo completo.

¿Cómo será el clima en Hermosillo este lunes?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, la capital sonorense tendrá un día completamente despejado, con predominio de cielo soleado desde las primeras horas de la mañana y sin probabilidad de lluvias. Durante las primeras horas del día el ambiente será templado. A las 06:00 de la mañana se prevé una temperatura de 21°C con cielo despejado y viento ligero del noreste de entre cuatro y nueve kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Para las 07:00 horas el termómetro marcará 20°C con condiciones soleadas y viento leve del este, mientras que a las 08:00 la temperatura subirá a 23°C, con sensación térmica de 24°C. A las 09:00 ya se alcanzarán los 26°C, manteniéndose el cielo completamente despejado. El aumento más importante llegará entre el final de la mañana y la tarde. Hacia las 11:00 horas se esperan 33°C, con sensación térmica cercana a los 30°C y un índice UV alto de nivel seis, por lo que será necesario aplicar protector solar con factor entre 15 y 25 si se permanece bajo el sol.

Para las 14:00 horas el pico máximo alcanzará los 37°C, con sensación térmica aproximada de 34°C y radiación UV en nivel siete, también alto. En ese horario el viento cambiará a dirección oeste con rachas moderadas de entre 12 y 30 kilómetros por hora. A las 17:00 horas la temperatura se mantendrá en 37°C, aunque la radiación comenzará a disminuir. El viento del oeste podría registrar rachas de hasta 35 kilómetros por hora, lo que generará algo de movimiento en polvo en zonas abiertas.

Por la noche se espera un descenso gradual. A las 20:00 horas el termómetro marcará alrededor de 30°C con cielo despejado y viento moderado del oeste. Ya para las 23:00 horas la temperatura bajará a 27°C, con viento ligero del noroeste y condiciones estables.

En resumen, Hermosillo vivirá una jornada calurosa, con máxima de 37°C y mínima cercana a los 20 grados. El cielo despejado será constante, por lo que la recomendación principal es mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada en las horas de mayor radiación y protegerse del sol.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)