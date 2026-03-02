Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo promovió la convocatoria 'Intervención mural en el paso a desnivel' Colosio y Solidaridad a través de la dirección general de Desarrollo de Infraestructura, el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público (Implan) y el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA); la propuesta muralística que resultó ganadora fue la del colectivo hermosillense Sangre del Desierto, con el folio 26032.

Esta convocatoria fue dirigida a colectivos y artistas dedicados a las artes visuales; su principal objetivo es fortalecer la identidad cultural, embellecer los espacios públicos y promover el talento artístico local. Asimismo, en el proyecto elegido como ganador de intervención artística de los muros estructurales del puente a desnivel, se fusionan simbólicamente los cuatro elementos de la naturaleza: en dos de sus lados predominan especies acuáticas y aéreas, representando el agua y el aire. En los otros dos, criaturas terrestres resisten el calor del desierto, evocando la tierra y el sol característico de la región.

La convocatoria 'Intervención mural en el paso a desnivel' ya tiene ganador en su propuesta muralista

El mural se representará por secciones; en el lado A se tendrá a la tierra y a la productividad, las cuales estarán representadas por una serpiente de cascabel diamante del oeste, un símbolo de carácter desértico y la fortaleza natural del estado de Sonora. Asimismo, se integrarán espigas de trigo cristalino para la productividad, cultivo del cual la entidad es líder nacional, representando la vocación agrícola y la importancia económica del campo sonorense.

En el lado B se mostrará el desierto y la ciudad, apreciando un monstruo de Gila, especie emblemática del ecosistema árido. Para reforzar la relación entre la naturaleza, el entorno urbano y la capacidad de adaptación en condiciones extremas, el paisaje de fondo evocará el sol intenso y la geografía característica de Hermosillo. Por otro lado, en el lado C se representará el mar y la biodiversidad, protagonizando una ballena gris, especie que recorre las costas sonorenses durante su migración invernal y, para representar la riqueza biológica del Mar de Cortés, en el fondo se integrarán corales y cardúmenes.

Por último, en el lado D, será de temática del aire y migración, destacando aves que simbolizan movilidad, tránsito y conexión, conceptos directamente relacionados con la función del puente como infraestructura de enlace y flujo continuo. La realización de este mural refuerza el sentido de pertenencia comunitaria, integrando arte, movilidad y conciencia ambiental en un mismo proyecto.

¿Quiénes son Sangre del Desierto?

Es un colectivo de artistas urbanos fundado en 2016, originarios de Hermosillo, Sonora, y están comprometidos con revalorizar el arte como un medio que transmita identidad, cultura y conciencia social. Además, ha transformado espacios públicos mediante murales y proyectos artísticos que reflejan la riqueza del entorno sonorense, fusionando la naturaleza, la ciencia y la imaginación; para Sangre del Desierto, el arte es un medio para dialogar, conectar y transformar.

