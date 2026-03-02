Más de 2 mil navojoenses mejorarán su salud visual en Mega Jornada Oftalmológica

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal dio inicio a la Mega Jornada Oftalmológica y Optométrica en el municipio de Navojoa, donde más de dos mil 200 personas recibieron consultas, exámenes especializados y entrega de lentes en la explanada del Gimnasio Municipal.

Las autoridades precisaron que esta mega jornada visual fue gracias a la Fundación 'Bosch Arizona' y Club Rotario, un ejemplo de unión entre gobierno y asociaciones civiles, quienes buscan un beneficio directo para la población, en especial para los sectores más vulnerables y desprotegidos.

Estamos muy agradecidos por la generosidad de estar hasta aquí… Sean bienvenidos en esta segunda jornada donde se va a atender a dos mil 200 personas, aunque nos hubiera gustado que fueran más", afirmó el alcalde, Jorge Alberto Elías Retes.

Las autoridades explicaron que, en promedio, se realizarán más de 550 consultas diarias hasta el próximo viernes 6 de marzo en la explanada del Gimnasio Municipal de Navojoa, por lo que se hizo la invitación a la población para aprovechar este programa internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui