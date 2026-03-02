Sonora supera meta de la estrategia nacional contra el sarampión: Secretaría de Salud

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) informó que Sonora superó la meta programada durante la primera semana de la Estrategia Nacional de Respuesta Rápida contra el sarampión, al alcanzar un avance del 109.49 por ciento.

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, se aplicaron 95 mil 380 dosis de vacuna contra el sarampión (SR y SRP) en todo el estado, superando la meta establecida para este periodo, como parte del plan intensivo de 10 semanas que contempla la aplicación de 875 mil 272 dosis dirigidas a población de seis meses a 49 años de edad.

El reporte semanal establece que el avance global del sector salud permitió rebasar lo programado en esta primera etapa, fortaleciendo la protección en niñas, niños, adolescentes y personas adultas que requerían iniciar o completar su esquema.

De acuerdo con la Subsecretaria de Servicios de Salud Colectiva, desde 2025 a la fecha, se han aplicado más de 222 mil dosis de vacuna triple viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y más de 255 mil de vacuna doble viral SR (sarampión y rubéola).

La estrategia contempla la aplicación de dosis cero a menores de seis a 11 meses; primera y segunda dosis a los 12 y 18 meses, respectivamente; así como la revisión y complementación del esquema en niñas y niños hasta los 12 años y en personas de 13 a 49 años que no cuenten con dos dosis comprobables.

La SSP reiteró el llamado a la población a revisar su cartilla de vacunación y acudir a la unidad de salud más cercana en caso de requerir alguna dosis. La vacunación es gratuita, universal y se mantiene activa en centros de salud, hospitales, módulos itinerantes y brigadas comunitarias en todo el estado, como parte de las acciones para contener y prevenir el sarampión.

Pusimos en marcha la campaña gratuita de vacunación contra sarampión, influenza, Covid-19 y neumococo en centros de salud del estado.



Asistan a vacunarse, juntos prevenimos riesgos.

Busca donde vacunarte en: https://t.co/TMYRfLFZ03 #GobiernoDeSonora #SaludSonora pic.twitter.com/igRjxUhpVr — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui