Sonora, tierra de mujeres que hicieron historia en el cine, el deporte, la democracia y la investigación científica

Ciudad Obregón, Sonora.- En el contexto del Día Internacional de la Mujer, es importante reconocer a las mujeres que han puesto en alto el nombre del estado de Sonora. La entidad es cuna de mujeres que han marcado la historia en el arte, el deporte, la ciencia, la política y la vida pública nacional.

Las sonorenses han demostrado que su talento y determinación no conocen límites. Por ello, la importancia de hablar de carácter, disciplina y visión de estas mujeres. Sus trayectorias han roto los moldes y abrieron camino para aquellas que sueñan en grande.

TRIBUNA te presenta los perfiles de cinco mujeres que han puesto en alto el nombre de Sonora.

María Félix- Actriz de talla internacional

Nacida en Álamos, Sonora, un 8 de abril de 1914, María de los Ángeles Félix Güereña es una de las figuras más emblemáticas, ya que no solo destacó a nivel estatal y nacional, sino internacional. Conocida como 'La Doña', resaltó por su personalidad fuerte y talento actoral en una industria que estaba dominada por los hombres.

La presencia de María Félix trascendió fronteras en la llamada Época de Oro del cine mexicano; además, consolidó la imagen de una mujer fuerte e independiente que inspira hasta el día de hoy.

Algunos de sus logros más destacados son:

1946. Premio Ariel por su actuación en la película 'Enamorada'.

1955. Fue declarada 'Huésped de Honor' de la ciudad de La Habana durante su segunda visita a Cuba.

1986. Premio Ariel de Oro, en reconocimiento a su carrera cinematográfica.

1991. Medalla al Mérito Artístico de la ANDA a los 50 años de su debut cinematográfico en 'El Peñón de las Ánimas'.

1989. Obtiene la Presea de la Ciudad de México de manos del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ana Gabriela Guevara- Medallista olímpica de alto rendimiento

Si hay quien sabe lo que significa disciplina, es Ana Gabriela Guevara; la nacida en Nogales, Sonora, un 4 de marzo de 1977, se convirtió en el orgullo de todo México por su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 cuando obtuvo la medalla de plata en los 400 metros planos.

Pero hay que decir que Guevara ha consolidado una carrera de éxito que es motivo de enorgullecimiento para Sonora y el país. Por ejemplo, en la Copa del Mundo de Atletismo en Madrid 2002, Guevara obtuvo dos medallas de oro: una en la prueba individual y otra en el relevo 4x400, representando al continente americano.

Además, la nogalense ha incursionado en la vida política del país; en el 2008 fue nombrada titular de la Coordinación de Cultura Deportiva, Física y de Salud del Gobierno del Distrito Federal, también fue senadora de la República y encabezó la Comisión Nacional del Deporte (Conade) entre 2018 y 2024.

Logros deportivos más destacados:

Juegos Olímpicos : Medalla de plata en Atenas 2004.

: Medalla de plata en Atenas 2004. Campeonatos Mundiales : Oro en París 2003, bronce en Edmonton 2001 y Helsinki 2005.

: Oro en París 2003, bronce en Edmonton 2001 y Helsinki 2005. Juegos Panamericanos: Oro en Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003 y Río de Janeiro 2007 (primera mujer en ganar 3 veces el título continental).

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Múltiple medallista de oro entre 1998 y 2006.

Guadalupe Taddei- Primera presidenta del Instituto Nacional Electoral

La nacida en Cananea, Sonora, Guadalupe Taddei Zavala ha destacado en la vida pública y política del país, contando con una trayectoria de más de 25 años en instituciones electorales. Taddei hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Al llegar a la máxima autoridad electoral del país, sin duda se comenzó una nueva era que representa no solo un logro personal, sino un paso significativo en la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones que definen el rumbo democrático de México.

Experiencia de Taddei previo al INE:

1989: Fue jefa del Departamento Regional de Difusión y Ventas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Fue jefa del Departamento Regional de Difusión y Ventas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 1993 : Directora del Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes (IFE).

: Directora del Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes (IFE). 2002 : Directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral del Registro Federal de Electores (IFE).

: Directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral del Registro Federal de Electores (IFE). 2003 – 2014 : Vocal Estatal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.

: Vocal Estatal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral. 2014 – 2023: Consejera Presidenta (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora).

Ale Valencia-Medallista olímpica de alto rendimiento

La arquera sonorense nacida el 17 de octubre de 1994 en Hermosillo, Sonora, Alejandra Valencia ha puesto el nombre de México en lo más alto del tiro con arco internacional. El temple que muestra en las competencias la ha convertido en un símbolo del deporte contemporáneo y una inspiración para todas las niñas de Sonora.

La sonorense ha tenido destacados logros en competencias de alto rendimiento; ha destacado por sus bronces olímpicos en equipos mixtos (Juegos Olímpicos Tokyo 2020) y equipo femenil (Juegos Olímpicos de París 2024). Además de múltiples oros panamericanos y medallas en Campeonatos Mundiales.

Algunos de los principales logros de Alejandra Valencia:

Juegos Olímpicos:

Medalla de Bronce en París 2024 (Equipo femenil).

Medalla de Bronce en Tokio 2020 (Equipo mixto).

Cuarto lugar individual en Río 2016.

Juegos Panamericanos:

Múltiples medallas de oro, incluyendo éxitos destacados en Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023.

Reconocimientos:

Reconocida por World Archery Americas como la mejor arquera del continente.

Gloria Elena León Paz-Científica sonorense

En la ciencia, las mujeres de Sonora no se quedan atrás. Ejemplo de ello es la investigadora Gloria Elena León Paz, quien es reconocida por su contribución al ámbito científico, particularmente por su participación en el descubrimiento relacionado con la fotografía del (ácido desoxirribonucleico) ADN humano. La científica capaz de observar el ADN de una manera nunca antes imaginada, lo que le permitió predecir enfermedades, traumas e incluso comportamientos, basándose únicamente en las características genéticas.

León Paz estudió la carrera de Química en la Universidad de Sonora (Unison) y obtuvo el grado de Maestría en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD). Durante más de doce años estuvo trabajando en su investigación y hasta hipotecó su casa para comprar el material y el equipo necesario para seguir con su trabajo.

El trabajo de Gloria Elena León Paz representa el papel fundamental de las mujeres en la investigación y el avance del conocimiento, áreas donde históricamente han enfrentado mayores obstáculos para acceder y destacar.

