'Toño' Astiazarán recibe reconocimiento de Ciudades Capitales por programas de salud pública en Hermosillo a favor de las familias

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por el presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán, recibió reconocimiento a nivel nacional por la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), gracias a programas como Construyendo Sonrisas, Salud H En Tu Casa y entrega de lentes gratuitos.
A través de un colegiado integrado por rectores de universidades del país e iniciativa privada, se evaluaron y votaron las mejores prácticas municipales en materia de salud, donde Hermosillo resultó distinguido con el reconocimiento a mejores prácticas locales, el mismo que autoridades municipales recibieron el pasado 27 de febrero en la Ciudad de México.
Los programas que engloban CRECES en Salud, como Construyendo Sonrisas, así como Salud H En Tu Casa y entrega de lentes gratuitos, fueron reconocidos por un colegiado de ciudades capitales que evalúa estas políticas por su impacto social, pues logran transformar la vida de personas en situación vulnerable.
Construyendo Sonrisas consiste en la entrega gratuita de prótesis dentales a adultos mayores que lo necesiten. A la fecha se han otorgado más de mil 600 piezas dentales sin costo. En las mismas jornadas médicas se realiza la consulta de optometría para la entrega de lentes graduados gratuitos, especialmente a personas adultas mayores, quienes reciben atención personalizada y lentes a su medida.
Por su parte, Salud H En Tu Casa brinda consulta médica gratuita a adultos mayores y personas con vulnerabilidad social, física o económica que no pueden trasladarse a una unidad médica; con un equipo conformado por médico, enfermera, trabajador social, rehabilitador y/o odontólogo, acude directamente a los domicilios para ofrecer atención.
