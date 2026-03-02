'Toño' Astiazarán recibe reconocimiento de Ciudades Capitales por programas de salud pública en Hermosillo a favor de las familias

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por el presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán, recibió reconocimiento a nivel nacional por la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), gracias a programas como Construyendo Sonrisas, Salud H En Tu Casa y entrega de lentes gratuitos.

A través de un colegiado integrado por rectores de universidades del país e iniciativa privada, se evaluaron y votaron las mejores prácticas municipales en materia de salud, donde Hermosillo resultó distinguido con el reconocimiento a mejores prácticas locales, el mismo que autoridades municipales recibieron el pasado 27 de febrero en la Ciudad de México.

uD83CuDFC6 Hermosillo vuelve a destacar a nivel nacional.



Recibimos el uD835uDC03uD835uDC22uD835uDC2CuD835uDC2DuD835uDC22uD835uDC27uD835uDC2DuD835uDC22uD835uDC2FuD835uDC28 uD835uDC1A uD835uDC25uD835uDC1A uD835uDC04uD835uDC31uD835uDC1CuD835uDC1EuD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1CuD835uDC22uD835uDC1A uD835uDC0CuD835uDC2EuD835uDC27uD835uDC22uD835uDC1CuD835uDC22uD835uDC29uD835uDC1AuD835uDC25 uD835uDFD0uD835uDFCEuD835uDFD0uD835uDFD3, otorgado por la Asociación @CiudadesCapital, gracias a nuestro programa: uD835uDC02uD835uDC2BuD835uDC1EuD835uDC1CuD835uDC1EuD835uDC2C uD835uDC1EuD835uDC27 uD835uDC12uD835uDC1AuD835uDC25uD835uDC2EuD835uDC1D, a través de cual brindamos… pic.twitter.com/joJuUCIjNJ — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 3, 2026

Los programas que engloban CRECES en Salud, como Construyendo Sonrisas, así como Salud H En Tu Casa y entrega de lentes gratuitos, fueron reconocidos por un colegiado de ciudades capitales que evalúa estas políticas por su impacto social, pues logran transformar la vida de personas en situación vulnerable.

Construyendo Sonrisas consiste en la entrega gratuita de prótesis dentales a adultos mayores que lo necesiten. A la fecha se han otorgado más de mil 600 piezas dentales sin costo. En las mismas jornadas médicas se realiza la consulta de optometría para la entrega de lentes graduados gratuitos, especialmente a personas adultas mayores, quienes reciben atención personalizada y lentes a su medida.

Por su parte, Salud H En Tu Casa brinda consulta médica gratuita a adultos mayores y personas con vulnerabilidad social, física o económica que no pueden trasladarse a una unidad médica; con un equipo conformado por médico, enfermera, trabajador social, rehabilitador y/o odontólogo, acude directamente a los domicilios para ofrecer atención.

'Toño' Astiazarán recibe reconocimiento de Ciudades Capitales por programas de salud pública en Hermosillo a favor de las familias

Fuente: Tribuna del Yaqui