Tránsito de Cajeme lanza programa llamado 'Haz click' para prevenir lesiones o decesos por accidentes viales

Ciudad Obregón, Sonora.- El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el departamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y grupo San José, entre otras instituciones, sumaron esfuerzos para lanzar el programa denominado 'Haz click', encaminado a evitar consecuencias lamentables tras el registro de accidentes automovilísticos.

Al respecto, el jefe de tránsito Luis Rey Chávez destacó que desde la dependencia a su cargo, cotidianamente se atienden las causas que provocan con mayor frecuencia los accidentes de tránsito en el municipio, entre las que se encuentran el consumo de alcohol, la distracción de los conductores y, en ocasiones, la manipulación del teléfono celular.

Por su parte, Paloma Román, directora de Marketing del grupo San José, comentó que, como parte del sector salud, debido a que los automovilistas no utilizan el cinturón o consumen bebidas embriagantes, los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas.

#CiudadObregón | Bajo el silgan de antes de avanzar, ¡asegúrate! El Ayuntamiento de Cajeme, en coordinación con diferentes organismos e instituciones, puso en marcha la campaña ‘Haz Click’, encaminada a promover el uso del cinturón de seguridad al momento de conducir uD83DuDE98 pic.twitter.com/luDkHwDTBg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui