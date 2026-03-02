Ciudad de México.- Mediante una conferencia de prensa, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), el Gobierno de Sonora dio a conocer los resultados obtenidos durante la participación de la entidad en la 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, catalogando el cierre como un gran triunfo y siendo un éxito total, ya que se recibieron más de 15 mil visitantes.

El Pabellón Sonora, durante diez días, estuvo realizando 87 actividades, se exhibieron 300 títulos y se registraron 216 participantes de autoras, autores, moderadores y especialistas, además de los más de 15 mil visitantes antes mencionados; estas cifras reflejan el interés del público por la producción literaria sonorense. La directora general del ISC, Beatriz Aldaco, fue la encargada de liderar dicha presentación, en compañía de Víctor Rivera, jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Mercedes Alvarado, directora de la FIL Palacio de Minería.

¡Un verdadero triunfo! Sonora cierra con éxito su participación en la 47 FIL Palacio de Minería

Beatriz Aldaco, durante su discurso, reconoció el gran trabajo coordinado entre instituciones y equipos de producción, mencionando que: "Para Sonora, esta participación no ha sido solo presencia editorial, sino una afirmación de identidad. Trajimos a esta feria una muestra curada con rigor: literatura, investigación histórica, ciencias sociales, pensamiento crítico, voces jóvenes, autores consolidados y expresiones de nuestros pueblos originarios".

En el trascurso de la feria se estuvieron presentando 80 obras; además, se contó con la participación de 11 instituciones sonorenses. Asimismo, se llevaron a cabo presentaciones de libros, incluyendo durante el programa talleres, charlas y una emblemática muestra de danza del venado yoreme mayo con la finalidad de acercar al público de la capital del país a las tradiciones vivas y, lo más importante, a la diversidad cultural del estado de Sonora.

El ISC consolida con esta edición la doceava ocasión en que Sonora participa como estado invitado en un evento cultural de alcance nacional e internacional fuera de la entidad en lo que va de la presente administración estatal. Por lo tanto, con dicha estrategia, reafirma su compromiso de impulsar el talento local y proyectar el patrimonio cultural sonorense más allá de sus fronteras. Consulta la agenda de actividades culturales de la entidad en cultura.sonora.gob.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui