Vendedores de autos seminuevos agradecen el apoyo de las autoridades de Cajeme; dan reconocimiento a Lamarque

Ciudad Obregón, Sonora.- A nombre de los integrantes de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Cajeme (Acauca), Efren Rosas Leyva entregó un reconocimiento al alcalde Javier Lamarque Cano y al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Claudio Cruz Hernández por el decidido apoyo en el desarrollo de su actividad empresarial.

Destacó que el apoyo otorgado por las autoridades municipales ha permitido ordenar y consolidar la actividad de compra-venta de vehículos en la localidad. Gracias a estas acciones, señaló, se ha logrado generar cientos de empleos directos e indirectos, impactando positivamente en la economía de Cajeme.

La Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Ciudad Obregón se complace en hacer entrega al Presidente Municipal de un reconocimiento por el gran apoyo brindado para el desarrollo de nuestra actividad empresarial", expresaron integrantes de la agrupación.

Rosas Leyva dijo que, entre el apoyo, destacó el hecho de que se permitió y facilitó la movilidad de las unidades que vendieron, sin portar las correspondientes placas de circulación, mientras los nuevos propietarios realizan los trámites para adquirir las láminas y para trasladarlos a los talleres previo a la venta.

Por su parte, el alcalde Javier Lamarque Cano agradeció la distinción y reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el sector productivo. Finalmente, el edil cajemense señaló que con la llegada del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Alfonso Tenango, se dará continuidad a las acciones conjuntas para fortalecer la actividad comercial en Cajeme.

Cifra

10

Propietarios de establecimientos dedicados a la venta de autos participaron en la entrega del reconocimiento.

