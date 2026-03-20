Hermosillo, Sonora.- Desde el pasado jueves hasta el domingo, se llevará a cabo la tercera etapa de la Olimpiada Regional 2026, donde participarán 247 atletas sonorenses en seis distintas disciplinas ya programadas para jugarse en tres entidades que son Sonora, Chihuahua y Baja California Sur, compitiendo en diversos deportes como béisbol, softbol, boxeo, futbol, ajedrez y pelota blanda.

119 deportistas sonorenses participarán en la competencia que se llevará a cabo en Chihuahua, Chihuahua, en tres diferentes disciplinas; comenzando por el ajedrez, se desempeñará una docena de competidores; 35 pugilistas en boxeo y en futbol, lo conforman cuatro equipos (72 jugadores en total) que buscarán el pase a la final. Algunas de las actividades se desarrollarán durante tres jornadas en el Gimnasio 'Rodrigo M. Quevedo', programadas para finalizar el sábado; asimismo, el deporte ciencia y el balompié iniciarán el viernes para terminar el domingo.

247 atletas sonorenses actuarán en la tercera etapa de la Olimpiada Regional 2026

Sonora será el anfitrión del béisbol y el sóftbol, que comenzarán el viernes para finalizar el sábado con un total de 104 elementos; habrá seis novenas sonorenses en el diamante, comenzando por las cuatro en la pelota blanda (64 jugadores de ambas ramas) y dos en el rey de los deportes (40 peloteros). Por otro lado, en La Paz, Baja California Sur, será la eliminatoria del baloncesto de tercias, donde habrá duelo con seis equipos sonorenses para sumar 24 jugadores, llevándose a cabo entre viernes y sábado.

Al finalizar con estas seis disciplinas de la Olimpiada Regional 2026, quedarían pendientes dos deportes que se jugarán en lugares y fechas distintas; comenzando por el voleibol de sala, efectuándose en La Paz, Baja California Sur, el 27 y 28 de marzo; después, se tiene el taekwondo, llevándose a cabo en Tijuana, Baja California, del 3 al 4 de abril.

247 atletas sonorenses actuarán en la tercera etapa de la Olimpiada Regional 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui