Aseguran inversión de 4,140 millones de pesos para mejorar agua y saneamiento en cuenca Yaqui-Mátape

Ciudad Obregón, Sonora.- Una inversión proyectada de cuatro mil 140 millones de pesos para el periodo 2026-2030 fue anunciada durante la décima octava sesión del Consejo de Cuenca del Río Yaqui-Mátape, realizada en Cajeme, donde se presentaron avances y planes enfocados en la tecnificación y el uso eficiente del agua.

Con la participación de autoridades municipales, representantes de organismos productivos y usuarios del recurso hídrico, Rodolfo Castro Valdez, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, expuso los resultados alcanzados durante el último año.

Entre las acciones destacadas, se informó una inversión de 450 millones de pesos en beneficio de comunidades yaquis dentro del Distrito de Riego 018, donde se implementó tecnificación parcelaria en más de cien hectáreas mediante sistemas de riego por goteo, drenaje subterráneo y la nivelación de mil hectáreas agrícolas.

Asimismo, se destinaron más de 650 millones de pesos al Distrito de Riego 041 para infraestructura hidroagrícola, incluyendo el revestimiento de canales con concreto hidráulico, rehabilitación de pozos profundos y modernización de compuertas. En total, se rehabilitaron 84 kilómetros de canales, además de trabajos de dragado, limpieza de drenes e intervención en represas.

Los participantes coincidieron en que el Consejo de Cuenca representa un espacio clave para la coordinación en la gestión del agua, al permitir que autoridades y usuarios definan estrategias para su administración sostenible y la preservación de las cuencas.

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, subrayó la relevancia de estas acciones ante el contexto actual de sequía.

Es fundamental para la agricultura, el desarrollo y la economía de Cajeme y del sur del estado, especialmente en un escenario de estrés hídrico como el que enfrentamos", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui