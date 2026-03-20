Ayuntamiento de Huatabampo busca reducir el índice de accidentes viales

Huatabampo, Sonora.- El Ayuntamiento de Huatabampo, en coordinación con el área de Prevención del Delito, activó la campaña permanente de seguridad vial, debido al alza de accidentes vehiculares, sobre todo en carreteras costeras, de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa.

Para esta campaña se realizó un volanteo en las principales calles de la 'Tierra de Generales' junto a los estudiantes de la escuela secundaria técnica número 10 'Guadalupe Elizabeth Velarde Cota', promoviendo el uso correcto del casco y la seguridad vial, así como el respeto hacia las señales de tránsito.

El trabajo preventivo da resultados cuando sociedad y gobierno participan juntos; es fundamental que cada ciudadano asuma su responsabilidad al momento de conducir", indicó Gilberto Yahani Angulo Madrid, coordinador de Prevención del Delito.

El funcionario municipal destacó la importancia de que la ciudadanía adopte conductas responsables al conducir, reconociendo que, si bien la autoridad implementa acciones preventivas de manera constante, la seguridad vial también depende del compromiso individual de cada persona.

Fuente: Tribuna del Yaqui