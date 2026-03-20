Bomberos investigan explosión tras incendio de comercio en el centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de emergencia mantienen abiertas las investigaciones para determinar si una posible explosión originó el incendio registrado en un negocio ubicado en el centro de la ciudad, hecho que generó movilización de corporaciones y preocupación entre comerciantes de la zona.

Francisco Ramírez, subjefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo, explicó que los trabajos se realizan en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), con el objetivo de esclarecer de manera precisa las causas del siniestro y descartar o confirmar la presencia de algún agente externo que haya detonado el fuego.

Bomberos investigan explosión tras incendio de comercio en Hermosillo

Una de las principales líneas de investigación surge a partir de testimonios recabados en el lugar, donde varias personas aseguraron haber escuchado estallidos momentos antes de que iniciara el incendio. Es lo que vamos a investigar debido a que algunas personas refieren haber escuchado estallidos; ahorita nos entrevistamos con las personas para ver qué nos informan al respecto", comentó.

Detalló que los peritajes incluyen la revisión estructural del inmueble, así como el análisis de posibles residuos o indicios que permitan establecer si existió acumulación de gases, fallas eléctricas o cualquier otro factor que pudiera derivar en una explosión previa al fuego.

Bomberos investigan explosión tras incendio de comercio en Hermosillo

De acuerdo con información de la Coordinación de Protección Civil, el incidente dejó como saldo a una mujer con lesiones leves, quien fue atendida en el sitio por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Al arribar al lugar, elementos de bomberos encontraron daños visibles en la fachada, principalmente cristales rotos, lo que reforzó la versión de testigos sobre la posible presencia de estallidos.

La intervención de la fiscalía no solo busca determinar el origen del siniestro, sino también establecer responsabilidades en caso de que exista alguna irregularidad, además de definir si procede la aplicación de seguros por los daños materiales registrados en el inmueble", dijo.

Bomberos investigan explosión tras incendio de comercio en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui