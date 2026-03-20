Celebra el gobernador Alfonso Durazo primer año del Bosque Urbano La Sauceda en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con actividades artísticas, deportivas y culturales, el gobernador Alfonso Durazo inauguró el Festival Biocultural para celebrar el primer aniversario del Bosque Urbano La Sauceda en Hermosillo.

El mandatario, acompañado por su equipo de trabajo, legisladores e invitados especiales, recordó cómo se recibió el predio olvidado por las administraciones anteriores y que buscaban descuidarlo para venderlo y construir en su lugar fraccionamientos.

Iniciamos la segunda etapa con una inversión de 210 MDP para rehabilitar el Museo La Burbuja y crear nuevos espacios: Jardín Botánico, Escuela de Educación Vial y áreas de juego. Queremos que las familias disfruten de esparcimiento social gratuito y de calidad. ¡Espacios públicos… pic.twitter.com/VaPLwmLMZo — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 20, 2026

El gobernador Durazo Montaño dijo que se han invertido más de 500 millones de pesos en las dos etapas que llevan y falta poco más de 200 millones adicionales para la tercera etapa y concluir con el rescate completo, donde se incluirán las hectáreas del cerro de la Cementera.

No tengo absolutamente ninguna duda; hace un año empezamos a trabajar aquí y casi al mismo tiempo conseguimos el terreno del cerro de la Cementera, 170 hectáreas, que, como alguien me decía, algunos se quisieron amacizar y lo consiguieron; sí se amacizaron. Afortunadamente, por azares del destino, la vida terminó en las manos de un banco, al que le pedimos que nos los obsequiaran, que contribuyeran a la ciudad, al estado", expresó.

En su mensaje, Alfonso Durazo Montaño mencionó que el Bosque Urbano La Sauceda se consolidará como el Chapultepec de Sonora y, aunque no estará para verlo, es un proyecto a largo plazo para las familias.

En la misma ceremonia se reconoció a todos los integrantes de la sociedad que se han dedicado a la preservación y cuidado del perímetro, con la siembra de árboles, mantenimiento de instalaciones y demás, como Ciudadanía Activa Sonora.

Estaba en condiciones ruinosas, se convirtió en un basurero clandestino, pero hubo grupos de la sociedad civil que estuvieron pendientes, que no quitaron el dedo del renglón; finalmente, se suma el Gobierno del Estado", manifestó.

Por último, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se comprometió a conseguir los recursos que requieren para culminar con esta y más obras en ejecución.

Pasamos de años de indiferencia a una etapa de rescate total. El deterioro es cosa del pasado; hoy estamos construyendo el presente que Sonora merece.#sonorasetransforma #tierradeoportunidades pic.twitter.com/Z5uyI4jiZl — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui