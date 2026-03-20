Clima HOY en Sonora: Alertan CALOR extremo y hasta 42°C este VIERNES 20 de marzo 2026

Hermosillo, Sonora.- El calor volverá a imponerse en gran parte del estado de Sonora este viernes 20 de marzo de 2026. Si tienes planeado realizar actividades al aire libre o planeas viajar en la región, es importante que revises el pronóstico del clima y el tiempo completo, ya que se esperan contrastes marcados entre la mañana fresca y una tarde con temperaturas muy elevadas. Aquí la información para que planifiques tu jornada.

Así será el clima en Sonora este viernes 20 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal Meteored.mx, este viernes 20 de marzo de 2026 se prevé cielo completamente despejado, sin probabilidad de lluvia y con condiciones dominadas por una onda de calor que seguirá afectando la región. Durante la mañana, el ambiente será fresco en la mayor parte del estado, e incluso frío en zonas serranas, donde no se descartan heladas.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Las temperaturas mínimas se moverán entre los 16 y 21°C, como en Agua Prieta con 17°C, Arivechi con 17°C y Nacozari de García con 19°C. En otras regiones como Hermosillo y Caborca, el arranque del día rondará los 20°C, mientras que en zonas costeras como Guaymas se esperan cerca de 19°C. Conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura comenzará a subir rápidamente.

Para el mediodía, el calor se intensificará en gran parte del territorio, impulsado por una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera. Por la tarde se alcanzarán los valores más altos del día, con un ambiente muy caluroso a extremo. Se esperan máximas de hasta 42°C en San Luis Río Colorado, mientras que en Sonoyta, Caborca y Hermosillo los valores estarán alrededor de los 41°C.

En Magdalena de Kino se prevén 40°C, al igual que en Ciudad Obregón y Arivechi. Otras regiones como Nogales alcanzarán los 36 grados, y Puerto Peñasco se mantendrá más templado con cerca de 30°C. Hacia la noche, el ambiente comenzará a refrescar de forma gradual, aunque seguirá cálido en varias zonas. Las temperaturas descenderán nuevamente hacia rangos cercanos a los 29 a 34°C en ciudades principales, con cielo despejado y sin cambios en las condiciones generales.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico.



uD83EuDD13 Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/FNk5yecrzU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 20, 2026

El viento será otro factor a considerar, ya que se prevé circulación del oeste y noroeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora en la región.

En general, será un día marcado por el dominio del sol y el calor en Sonora, con una onda cálida que se mantiene activa en el noroeste del país. Por ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado y tomar precauciones, especialmente en zonas donde las temperaturas superarán los 40°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui