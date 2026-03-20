¿Cómo estará el CLIMA en Hermosillo HOY? Alertan temperaturas de hasta 40°C este 20 de marzo

Hermosillo, Sonora.- El calor no dará tregua este viernes 20 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo. Si tienes planes al aire libre o necesitas salir desde temprano, conviene que revises cómo evolucionará el clima y el tiempo a lo largo del día, ya que las temperaturas subirán de forma considerable y el índice de radiación solar alcanzará niveles altos en las horas críticas. Aquí toda la información.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este viernes 20 de marzo de 2026 se espera una jornada completamente soleada, sin probabilidad de lluvia y con cielo despejado desde la madrugada hasta la noche. Durante las primeras horas del día, el ambiente será templado. Alrededor de las 06:00 horas, el termómetro estará en 21°C, manteniendo condiciones estables y sin radiación solar significativa.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el calor comenzará a intensificarse. Hacia las 08:00 horas, la temperatura subirá a 24°C, con cielo completamente soleado. Sin embargo, el cambio más marcado llegará cerca de las 11:00 horas, cuando el ambiente alcanzará los 35°C, con una sensación térmica de 32°C y un índice ultravioleta (UV) alto de 7, por lo que será importante tomar precauciones ante la exposición solar.

Para la tarde, el calor será extremo. A las 14:00 horas, se espera una temperatura máxima de 40°C, con sensación térmica de 37°C y viento moderado del oeste de entre ocho y 25 kilómetros por hora. Estas condiciones se mantendrán hasta las 17:00 horas, cuando nuevamente se registrarán 40°C, aunque con rachas de viento más intensas que podrían alcanzar hasta 32 kilómetros por hora.

Ya por la noche, el ambiente comenzará a refrescar gradualmente, aunque seguirá siendo cálido. A las 20:00 horas, el termómetro marcará 34°C, con cielo despejado y viento moderado del oeste. Más tarde, hacia las 23:00 horas, la temperatura descenderá a 29°C, con viento ligero del suroeste.

En general, será un día dominado por el calor, con condiciones estables y sin nubosidad, pero con niveles de radiación solar elevados al mediodía. Por ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y usar protección solar, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)