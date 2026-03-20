Con rotundo éxito se realiza la Jornada de Servicios #29 'Bienestar en tu Colonia' en el Campo 5

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el propósito de acercar la atención integral y gratuita a las familias del Campo 5, se realizó con rotundo éxito la Jornada de Servicios #29 'Bienestar en tu Colonia', logrando una gran participación por parte de la ciudadanía; esta acción es en el marco del compromiso del Gobierno Municipal de Cajeme para facilitar los servicios directamente a las colonias, delegaciones y comisarías.
"Seguimos trabajando para que los apoyos y servicios lleguen a quienes más lo necesitan, facilitando el acceso y atendiendo de manera directa a las familias cajemenses", indicó Noé Alejandro Ibarra, el secretario de Bienestar en Cajeme en representación del presidente municipal, Javier Lamarque Cano.
Servicios brindados durante la jornada
- Consultas médicas generales
- Detección de diabetes
- Hipertensión
- Vacunación
- Atención odontológica
- Atención psicológica
- Asesoría jurídica, fiscal y orientación sobre programas sociales
- Corte de cabello
- Módulos de empleo
Asimismo, se brindaron apoyos de diversas instituciones, comenzando por la atención personal del DIF Cajeme, IMSS Bienestar, así como también diversos trámites municipales, como vivienda y ayudas económicas; Alejandro Ibarra reiteró que estas jornadas continuarán realizándose en distintos sectores, con el objetivo de fortalecer el bienestar, la atención ciudadana y mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
Fuente: Tribuna del Yaqui