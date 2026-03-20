Ciudad Obregón, Sonora.- Con el propósito de acercar la atención integral y gratuita a las familias del Campo 5, se realizó con rotundo éxito la Jornada de Servicios #29 'Bienestar en tu Colonia', logrando una gran participación por parte de la ciudadanía; esta acción es en el marco del compromiso del Gobierno Municipal de Cajeme para facilitar los servicios directamente a las colonias, delegaciones y comisarías.

"Seguimos trabajando para que los apoyos y servicios lleguen a quienes más lo necesitan, facilitando el acceso y atendiendo de manera directa a las familias cajemenses", indicó Noé Alejandro Ibarra, el secretario de Bienestar en Cajeme en representación del presidente municipal, Javier Lamarque Cano.

Con rotundo éxito se realiza la Jornada de Servicios #29 'Bienestar en tu Colonia' en el Campo 5

Servicios brindados durante la jornada

Consultas médicas generales

Detección de diabetes

Hipertensión

Vacunación

Atención odontológica

Atención psicológica

Asesoría jurídica, fiscal y orientación sobre programas sociales

Corte de cabello

Módulos de empleo

Asimismo, se brindaron apoyos de diversas instituciones, comenzando por la atención personal del DIF Cajeme, IMSS Bienestar, así como también diversos trámites municipales, como vivienda y ayudas económicas; Alejandro Ibarra reiteró que estas jornadas continuarán realizándose en distintos sectores, con el objetivo de fortalecer el bienestar, la atención ciudadana y mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Con rotundo éxito se realiza la Jornada de Servicios #29 'Bienestar en tu Colonia' en el Campo 5

Fuente: Tribuna del Yaqui