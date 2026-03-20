Guaymas, Sonora.- La delincuencia ha intensificado los ataques contra el sector transporte en la región de Guaymas y Empalme, especialmente en el servicio de pasaje, lo que pone en riesgo a los usuarios y genera importantes pérdidas económicas para los concesionarios.

En los últimos meses se han registrado robos en unidades, principalmente en la parte inferior, donde sustraen cableado, catalizadores y otras piezas. Estos actos no solo dejan fuera de operación a los camiones, sino que implican altos costos de reparación.

Además, autobuses que cubren la ruta Guaymas–Empalme han sido blanco de vandalismo, con daños en carrocería y cristales. Incluso, vehículos particulares han sido afectados al transitar por la colonia Fátima, donde sujetos desconocidos lanzan piedras.

Delincuencia golpea al transporte en Guaymas y Empalme; aumentan robos y daños a unidades

Javier Ernesto Valdez Angulo, presidente del Consejo de Administración de Tugesa y Setes, informó que varias unidades han resultado dañadas por estas agresiones, lo que obligó a reducir horarios en el servicio entre ambos municipios.

Detalló que uno de los camiones sufrió la ruptura del parabrisas, pieza que no se encuentra disponible ni en la región ni en el estado, por lo que tuvo que ser solicitada desde Guadalajara, con un costo elevado.

Asimismo, indicó que ante el robo de cableado y otras autopartes, las empresas han tenido que recurrir a la contratación de seguridad privada para resguardar las unidades.

Por su parte, Seguridad Pública Municipal señaló que se han reforzado los rondines en la colonia Fátima para ubicar a los responsables de los ataques, mientras que las autoridades correspondientes mantienen abiertas investigaciones por los robos.

Fuente: Tribuna del Yaqui