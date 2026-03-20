Hermosillo, Sonora.- El alcalde municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, habló sobre la construcción del Cárcamo Norte de la ciudad, donde ampliará la infraestructura deportiva con espacios pensados para impulsar el talento local en beneficio de más de 200 colonias con áreas donde niñas, niños y jóvenes podrán entrenar, desarrollarse y competir en distintas disciplinas deportivas.

El mandatario declaró que, a tres meses de iniciar la primera etapa, actualmente se registra un avance del 85 por ciento. Además, declaró que este espacio ubicado en el bulevar Armando V. Escalante impactará a más de 8 mil 200 habitantes, quienes contarán con instalaciones adecuadas para practicar béisbol, basquetbol, futbol, ágora y patinaje, entre otras áreas deportivas.

Más espacios para el talento deportivo de La H. Con la construcción del Cárcamo Norte, estamos impulsando a niñas, niños y jóvenes deportistas de más de 200 colonias del norte de la ciudad. Además de crear nuevos espacios verdes y de convivencia familiar", expresó Astiazarán.

"Detonará Cárcamo Norte el deporte en Hermosillo": Toño Astiazarán

Contará con 4 canchas de fútbol profesional, 3 campos de béisbol profesional, 4 canchas de basquetbol y un skate park.

Esta Unidad Deportiva se sumará a las ya existentes en Hermosillo, donde el Gobierno Municipal ha rehabilitado más de 150 espacios como el Cárcamo en Vado del Río, Gimnasio de Box Camila 'La Magnífica' Zamorano en Bahía de Kino; y el Gimnasio Sergio Maldonado, por mencionar algunos.

Para nosotros la construcción (Cárcamo Norte) es lo mejor que nos puede pasar, sobre todo porque aquí en el norte no teníamos esta infraestructura, carecemos mucho de espacios deportivos aquí en el norte y la verdad, la población deportiva aquí es grande" expresó José Bravo, entrenador del Equipo Bravas y Bravos FC.

"Detonará Cárcamo Norte el deporte en Hermosillo": Toño Astiazarán

El Gobierno Municipal impulsa este proyecto como un espacio integral que no solo representa una opción para quienes deseen realizar deporte, desarrollarse como atletas o celebrar torneos, sino también un punto de encuentro para la convivencia familiar, cultural y artística, gracias a la diversidad de áreas que conformarán el Cárcamo Norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui