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Entrega de uniformes escolares en Sonora comienza en abril, confirma la SEC

Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura, detalló que Hermosillo y Cajeme serán las únicas dos sedes

Entrega de uniformes escolares en Sonora comienza en abril, confirma la SEC
Entrega de uniformes escolares en Sonora comienza en abril, confirma la SEC Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad de apoyar a la economía familiar y beneficiar a más de 400 mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria del estado de Sonora, se iniciará con la entrega de uniformes escolares gratuitos el próximo mes de abril.

Lo anterior fue confirmado por Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, quien detalló que Hermosillo y Cajeme serán las únicas dos sedes para dicha entrega.

Son las dos sedes y en el resto, o sea, en los otros 70 municipios, entregaremos los uniformes directamente en las escuelas. A Cajeme le tocará en el mes de junio la entrega de esos uniformes que son de muy buena calidad y los podrán tener en muy buen tiempo", comentó el secretario de Educación.

Entrega de uniformes escolares en Sonora comienza en abril, confirma la SEC
Entrega de uniformes escolares en Sonora comienza en abril, confirma la SEC

Fuente: Tribuna del Yaqui

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