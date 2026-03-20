Fallece Chuck Norris a los 86 años: Conoce el paso de la estrella por Sonora

Hermosillo, Sonora.- El actor Chuck Norris, quien falleció este viernes 20 de marzo a los 86 años en el cine, deja un legado en el cine de acción y las artes marciales; es ampliamente reconocido en todo el mundo y tuvo un importante paso por Sonora.

El actor visitó en varias ocasiones el estado y su paso se vio en lugares como Hermosillo, Huatabampo y Navojoa. La maestra Alma Monroy y el maestro Francisco Ornelas desarrollaron el sistema Tang Soo Do y Chun Kuk Do de Chuck Norris en el estado.

En los años ochenta, Norris visitó Hermosillo para poner exámenes de cinta negra en el Auditorio Cívico del Estado y en el Gimnasio del Estado

El maestro Ornelas y Javier Monroy salieron en algunas películas del actor, como la de 'Octagon'. Varias personas de Hermosillo recordaron en sus redes sociales al héroe de acción.

Toño Uruchurtu publicó en sus redes: "Master @chucknorris, gracias por enseñarme el valor de la disciplina, fuiste una gran inspiración y parte fundamental en mi formación. Descanse en paz".

En los años ochenta, Norris visitó Hermosillo para poner exámenes de cinta negra en el Auditorio Cívico del Estado y en el Gimnasio del Estado.

En los años ochenta, Norris visitó Hermosillo para poner exámenes de cinta negra en el Auditorio Cívico del Estado y en el Gimnasio del Estado

Chuck Norris falleció el 19 de marzo de 2026, a los 86 años, en Hawái, rodeado de su familia. Fue un actor y artista marcial estadounidense, conocido por sus papeles en películas como 'El furor del dragón' (1972), 'Desaparecido en combate' (1984) y la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger' (1993-2001).

Norris fue un campeón de karate y fundó su propio estilo, Chun Kuk Do, que combina elementos de Tang Soo Do, Taekwondo y jiu-jitsu brasileño. Su carrera en el cine de acción se extendió por más de cuatro décadas, y se convirtió en un ícono del género.

En los años ochenta, Norris visitó Hermosillo para poner exámenes de cinta negra en el Auditorio Cívico del Estado y en el Gimnasio del Estado

Fuente: Tribuna del Yaqui