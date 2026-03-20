Hermosillo, Sonora.- La salud y el cuidado de los animales se consolida como una política pública en Sonora, ya que se ha puesto en marcha la primera Clínica de Bienestar Animal del estado, la cual tuvo una inversión de 24 millones de pesos, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el fin de ampliar el acceso a servicios veterinarios y fortalecer la cultura de protección y responsabilidad animal.

El gobernador de Sonora, en compañía de María del Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, destacó que esta nueva locación será operada por la Dirección General de Protección y Bienestar Animal adscrita a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado, en respuesta al compromiso del Gobierno de Sonora de promover una cultura de respeto a los seres vivos y fortalecer acciones respecto a la salud pública.

Gobernador Alfonso Durazo inaugura la primera Clínica de Bienestar Animal gratuita en Sonora

Estamos dando respuesta a una necesidad social, dudo que haya una instalación de esta naturaleza aquí en Hermosillo. Sé que hay hospitales para animalitos, pero esta construcción es digna de orgullo; que la capital cuente con este servicio y que todos aquellos que tenemos alguna debilidad, cariño, aprecio por los animales de compañía, sepan que aquí está una instalación a su servicio", subrayó Durazo.

La clínica proporcionará servicios médicos veterinarios gratuitos como consulta básica, esterilización, desparasitación y vacunación antirrábica, entre otros servicios a bajo costo como estudios de laboratorio, hospitalización de día y suministro de medicamentos, con el fin de facilitar el acceso a atención especializada a familias sonorenses.

Gobernador Alfonso Durazo inaugura la primera Clínica de Bienestar Animal gratuita en Sonora

En las instalaciones se cuenta con sala de urgencias, área de diagnóstico, un quirófano equipado, sala preoperatoria, cuatro consultorios, farmacia y archivo clínico. Asimismo, se desarrollarán actividades permanentes de prevención, atención y concientización, orientadas a fomentar la tenencia responsable y el cuidado adecuado de los animales de compañía.

Con esta acción, el gobernador Alfonso Durazo Montaño no solo amplía la cobertura de servicios veterinarios, sino que también contribuye al bienestar comunitario, al reducir riesgos sanitarios y promover entornos más saludables y responsables.

¡Inauguramos la Clínica de Bienestar Animal del Gobierno de Sonora!



Un espacio dedicado a brindar servicios veterinarios gratuitos y accesibles.

Con esta iniciativa, cuidamos la salud de los animalitos de compañía y apoyamos la economía de las familias sonorenses.



Seguimos… pic.twitter.com/7IA3e1DGwJ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 20, 2026

En el evento estuvieron presentes Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Carlos Ernesto Zatarain González, comisionado ejecutivo de CEDES; Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Aixa Samantha Piña Guzmán, directora general de Protección y Bienestar Animal y Norberto Ortega Torres, director del Centro Ecológico de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui