Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría del Trabajo y en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), puso en marcha este jueves 19 de marzo la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026 en la capital sonorense, con la finalidad de consolidar una sociedad con igualdad de oportunidades laborales, impulsando la economía femenina con empleos formales.

Este evento celebrado en la explanada del Centro de Gobierno en Hermosillo resultó un éxito total, logrando convocar a más de 30 empresas que ofertaron más de 600 vacantes formales; estos resultados son parte del esfuerzo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, ya que se han puesto en marcha políticas públicas transversales que colocan la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el centro del desarrollo económico.

Gobierno de Sonora se integra a la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026

Así como también forma parte de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien incentiva este tipo de ferias a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la autonomía económica de las mujeres, el acceso a empleos seguros y dignos en todo el territorio mexicano; para la edición de marzo 2026, se han anunciado más de 29 mil vacantes en todo el país con la participación de empresas comprometidas con la inclusión.

Esta estrategia nacional se desarrolla durante todo el mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer '8M' y tiene como prioridad que las buscadoras de empleo tengan acceso directo a prestaciones de ley y seguridad social, fortaleciendo el tejido social desde el empoderamiento económico. Asimismo, además de las vacantes, las ferias suelen ofrecer talleres y conferencias sobre derechos laborales.

Gobierno de Sonora se integra a la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui