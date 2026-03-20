Instituto Sonorense de Cultura busca talento regional para el próximo FAOT 2027 en Álamos

Álamos, Sonora.- El Instituto Sonorense de Cultura (ISC), en coordinación con el Ayuntamiento de Álamos, anunció la convocatoria para el próximo Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2027, donde se buscará promover el talento regional.

Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora del ISC en Sonora, informó que el cierre de la convocatoria será el próximo 27 de abril, por lo que hizo un llamado a los artistas y agrupaciones regionales, así como a las instituciones educativas, a sumarse a la programación del máximo festival cultural del noroeste del país.

La funcionaria estatal precisó que para la siguiente cartelera artística podrán unirse artistas menores de edad, siempre y cuando puedan participar bajo la tutoría de un representante mayor de edad.

En cuanto a la documentación, se requiere presentar semblanza artística, así como documentación legal y fiscal vigente… Se va a priorizar la calidad artística de las propuestas para mantener la proyección internacional del festival", afirmó Aldaco Encinas.

Por su parte, el presidente municipal, Samuel Borbón Lara, expresó que el objetivo del lanzamiento temprano de esta convocatoria es animar a los artistas del sur de Sonora a inscribirse en tiempo y forma al festival, así como tener mayor oportunidad de selección de talento.

Esta convocatoria es muy importante para nosotros porque está enfocada en todo el talento artístico y cultural local. Nos llena de satisfacción que el FAOT contemple siempre a los artistas regionales y estatales", puntualizó.

En cuanto a la publicación de resultados, será durante el mes de julio, a través de las cuentas oficiales del Instituto Sonorense de Cultura, así como del Ayuntamiento de Álamos.

Fuente: Tribuna del Yaqui