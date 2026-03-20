Hermosillo, Sonora.- La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mediante su trabajo preventivo y de proximidad ciudadana, sumó más de mil 456 nuevos 'Promotores por la Paz' durante la Jornada Permanente por la Paz en diversos municipios de Sonora; en coordinación con la División de Proximidad Ciudadana de la PESP, junto al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se visitaron escuelas de Nogales, Puerto Libertad y Hermosillo.

En el presente año, este programa se ha seguido expandiendo, sumando a miles de niñas y niños a esta iniciativa que tiene como objetivo crear entornos seguros y pacíficos en Sonora, reconstruyendo el tejido social desde la infancia, mediante la promoción del respeto e inculcando valores y prevención del delito para transformarlos en agentes de cambio, tanto en su escuela como en sus hogares.

Jornada Permanente por la Paz en Sonora suma más de mil 456 promotores en distintos municipios: PESP

Durante la jornada, fueron alrededor de 686 niñas, 694 niños y 76 docentes los que formaron parte de las pláticas preventivas que tenían como principal propósito el promover la cultura de la paz; asimismo, formaron parte de las dinámicas dedicadas a los valores, prevención del acoso y la violencia, sin dejar atrás el uso correcto de la línea de emergencias 911 y del 089 de denuncia anónima.

Fuera de las aulas, también se incluyeron a las madres y padres de familia, incluyendo a los tutores, con el fin de que colaboraran con su familia en la prevención del delito y la seguridad ciudadana; es importante mencionar que los estudiantes estuvieron muy entusiasmados con este tipo de actividades, participaron activamente y se comprometieron formalmente para ser 'Promotores por la Paz' dentro y fuera de las aulas.

Jornada Permanente por la Paz en Sonora suma más de mil 456 promotores en distintos municipios: PESP

Fuente: Tribuna del Yaqui