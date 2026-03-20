Jornada Permanente por la Paz en Sonora suma más de mil 456 promotores en distintos municipios: PESP

Hermosillo, Sonora.- La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mediante su trabajo preventivo y de proximidad ciudadana, sumó más de mil 456 nuevos 'Promotores por la Paz' durante la Jornada Permanente por la Paz en diversos municipios de Sonora; en coordinación con la División de Proximidad Ciudadana de la PESP, junto al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se visitaron escuelas de Nogales, Puerto Libertad y Hermosillo.
En el presente año, este programa se ha seguido expandiendo, sumando a miles de niñas y niños a esta iniciativa que tiene como objetivo crear entornos seguros y pacíficos en Sonora, reconstruyendo el tejido social desde la infancia, mediante la promoción del respeto e inculcando valores y prevención del delito para transformarlos en agentes de cambio, tanto en su escuela como en sus hogares.
Durante la jornada, fueron alrededor de 686 niñas, 694 niños y 76 docentes los que formaron parte de las pláticas preventivas que tenían como principal propósito el promover la cultura de la paz; asimismo, formaron parte de las dinámicas dedicadas a los valores, prevención del acoso y la violencia, sin dejar atrás el uso correcto de la línea de emergencias 911 y del 089 de denuncia anónima.
Fuera de las aulas, también se incluyeron a las madres y padres de familia, incluyendo a los tutores, con el fin de que colaboraran con su familia en la prevención del delito y la seguridad ciudadana; es importante mencionar que los estudiantes estuvieron muy entusiasmados con este tipo de actividades, participaron activamente y se comprometieron formalmente para ser 'Promotores por la Paz' dentro y fuera de las aulas.
Fuente: Tribuna del Yaqui