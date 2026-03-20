Participan ciudadanos de Hermosillo en nueva jornada de donación de árboles nativos

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de impulsar la reforestación urbana y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, el Ayuntamiento de Hermosillo llevó a cabo una jornada gratuita de donación de árboles nativos en el Vivero Municipal.

La actividad formó parte del calendario conmemorativo por el Día del Árbol y el Arbolado Urbano, mediante el cual se buscó fomentar la plantación de especies adecuadas para la región, así como promover una cultura ambiental entre la población. Durante la jornada, se entregó un ejemplar por persona, lo que permitió beneficiar a decenas de familias interesadas en mejorar su entorno.

Participan ciudadanos de Hermosillo en jornada de donación de árboles nativos

Amparo Fontanot, directora de Parques y Jardines de Servicios Públicos Municipales, destacó que estas acciones permitieron a las y los ciudadanos involucrarse de manera directa en la mejora del entorno urbano, contribuyendo a generar más áreas verdes en la ciudad y a crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Entre las especies que se distribuyeron se encontraron Palo Verde Azul, Palo Fierro, Mezquite, Bagote, Tronadora, Mimbre, Tepehuaje y Brea, todas adaptadas a las condiciones climáticas de la región, lo que favorece su supervivencia y crecimiento en espacios urbanos", dijo.

Como parte de esta iniciativa ambiental, también se recibieron materiales reciclables como PET, cartón y aluminio, con el fin de reforzar la cultura del reciclaje, reducir residuos y promover acciones sustentables en beneficio del entorno.

Participan ciudadanos de Hermosillo en jornada de donación de árboles nativos

La jornada se desarrolló en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Vivero Municipal en la colonia Casa Blanca.

Fuente: Tribuna del Yaqui