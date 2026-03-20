'Por una Familia Feliz' lucha por una verdadera inclusión social en Navojoa; recuerdan a Frankchezca Barba

Navojoa, Sonora.- La asociación 'Por una Familia Feliz' recordó el legado de la pequeña Frankchezca Barba a través de una caminata en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down en el municipio de Navojoa.

Olga Cecilia Torres Ramírez, presidenta de la asociación, detalló que este 2026 se cumplen 15 años de trabajo en promover la inclusión social de toda persona con discapacidad; una iniciativa que surgió a raíz del deseo de su hija por participar en distintas actividades escolares, deportivas y recreativas.

Son personas que nos aportan muchísimo en nuestra vida; yo siempre hablo de la huella que dejó mi hija Frankchezca, quien tiene cuatro años que partió, pero nos deja este legado. Ya son 15 años de labor en la asociación donde brindamos asesoría y apoyo a todas las madres de familia con un niño con discapacidad", afirmó.

La manifestación inició a partir de las 16:00 horas en la plaza Santa Fe y concluyó con una caminata hasta la plaza 5 de Mayo, donde los organizadores hicieron un llamado a la inclusión y a respetar las diferentes condiciones de vida de las personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui