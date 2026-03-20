Agua Prieta, Sonora.- El presidente municipal José Manuel Quijada Lamadrid encabezó el arranque de la colecta local de la Cruz Roja Mexicana en Agua Prieta y, junto al tesorero municipal, José Natividad Delgado Arias, hizo entrega de un donativo por parte de su gobierno, con el que reiteró su compromiso de continuar apoyando mensualmente a esta institución, en beneficio de la comunidad, afirmando su lema de este año que es: "Esto que ves, lo hacemos juntos".

Por otro lado, Carlos Alberto Ramírez Mesa, presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana en Agua Prieta, dio a conocer que, con esta iniciativa, se busca recaudar más de 400 mil pesos, afirmando que con una ayuda, ya sea grande o mínima, se permitirá seguir ofreciendo servicios de calidad a las y los aguapretenses; dicha recaudación comenzó este jueves 19 de marzo y dará fin el 26 de mayo de 2026.

Quijada Lamadrid se suma a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en Agua Prieta

Ramírez Mesa destacó información exacta de los alcances que se obtuvieron en 2025, afirmando que con el apoyo de diversas instituciones, incluido el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, así como de la ciudadanía, se brindó atención a cerca de 10 mil personas; asimismo, mencionó que algunos voluntarios estarán presentes en diversos puntos de la ciudad solicitando la colaboración de las personas.

A esta causa también se sumó el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) y el Sistema DIF Municipal, para fortalecer los servicios de emergencia que se ofrecen a la población diariamente y, para concluir, Quijada Lamadrid expresó que: "En Agua Prieta somos afortunados de contar con esta institución, la cual está presente siempre que la necesitamos; por ello, hoy quiero invitar a todas y todos a sumarse a esta colecta y a juntos seguir fortaleciendo esta gran causa".

Quijada Lamadrid se suma a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en Agua Prieta

Fuente: Tribuna del Yaqui