Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora realiza las últimas actividades para la salida de vacaciones de Semana Santa, así como reforzar la seguridad de los planteles educativos, indicó Froylán Gámez Gamboa.

El secretario de Educación en Sonora, señaló que son casi cuatro mil planteles educativos de educación básica que suspenderán actividades por 10 hábiles, por lo que, también se refuerzan los sistemas de seguridad de las escuelas ante dicho periodo de receso.

Como ha sido en los otros periodos, reforzamos la comunicación en 'Escuela Segura Siempre' es un programa que ya está permanente y también han sido testigos de que no hemos tenido robos, ha funcionado extraordinariamente bien, acompañado de las vecinas y de los vecinos", explicó.

Se prepara SEC para el periodo vacacional de Semana Santa en Hermosillo

Como en otros recesos escolares, se reforzará el programa 'Escuela Segura Siempre', el cual mantiene vigilancia permanente en los planteles educativos para prevenir robos y actos vandálicos.

Llamó a padres de familia y vecinos a unirse al cuidado y conservación de los planteles escolares en este periodo y reportar cualquier tipo de actividad inusual.

Fuente: Tribuna del Yaqui