Hermosillo, Sonora.- Como una forma de promover y fortalecer la identidad nacional y cultura naval, así como promover los valores patrios, las ciudades de Hermosillo y Guaymas serán la sede de los Conciertos por la Paz por los talentosos músicos que integran la Banda Sinfónica y Mariachi de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, ha realizado la invitación a toda la población de ambas localidades de acudir a estos conciertos, ya que se ofrecerá una velada donde la disciplina y el orgullo nacional serán los protagonistas.

SEC: Sonora vibrará con Concierto por la Paz de la Banda Sinfónica y Mariachi de la Marina

En Hermosillo, el evento se realizará el día sábado 21 de marzo de 2026 en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura, con dirección en bulevar Agustín de Vildosola y av. Cultura, col. Villa de Seris, el cual comenzará a partir de las 19:00 horas. El acceso es completamente gratuito y para todo público.

El día domingo 22 de marzo de 2026, Guaymas será sede del concierto en el auditorio 'Fray Ivo Toneck', ubicado en calle 20, esquina con Malpica No. 252, col. Centro, a las 17:00 horas, también con entrada libre para el público en general.

#Sonora vibrará con el Concierto por la Paz de la Banda Sinfónica y el Mariachi de la Marina; evento con entrada libre para el público en general. uD83CuDFB6?



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El Gobierno de Sonora, en conjunto con la Semar, han unido esfuerzos para crear un puente de unión social por medio de la música clásica y popular, que será interpretada desde un ángulo diferente a cargo de instrumentistas y voces de gran calidad. En el repertorio se espera que se incluya desde marchas militares, piezas clásicas y música sinfónica, hasta arreglos contemporáneos y populares que conectan con todo tipo de audiencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui