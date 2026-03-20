Sky Fly, Barco Pirata y más juegos, listos para reabrir el Parque Infantil de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que en días recientes fuera instalada la nueva rueda de la fortuna de alrededor de 20 metros de altura en el Parque Infantil Ostimuri, fueron probadas también el resto de las nuevas atracciones.

Los tres nuevos juegos mecánicos adicionales a la rueda de la fortuna y a los nuevos carritos chocones son el Sky Fly (Sillas voladoras), el Remolino Chino y el Barco Pirata, que sustituyó al anterior.

Encargados del histórico espacio recreativo señalan que, luego de las pruebas, todos los juegos funcionan correctamente y estarán listos para cuando se dé la reapertura al público, la misma que podría ser para dentro de un par de meses.

En total serán cinco las nuevas atracciones que podrán disfrutar niñas, niños, adolescentes y adultos que asisten principalmente los fines de semana al parque.

Esos y el resto de los juegos darán una vista transformadora al espacio cuando caiga la tarde, pues contarán con coloridas luces en sus estructuras.

Fuente: Tribuna de Yaqui