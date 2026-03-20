Hermosillo, Sonora.- Como un espacio de análisis y reflexión para la comunidad de la Universidad Estatal de Sonora (UES), ha sido la sede de la presentación del libro 'Sonora en el Comercio Global: Transformación de sus exportaciones', por el autor Diego Alberto Avilés Quintanar.

Publicada por la Editorial UES, la obra aporta un estudio del desarrollo económico estatal. Su autor, quien es coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso) y docente de la UES, en esta investigación relata con evidencia científica el crecimiento de las exportaciones de Sonora y la transformación de su estructura productiva.

UES presenta libro 'Sonora en el Comercio Global: Transformación de sus Exportaciones'

La rectora de la universidad, Martha Patricia Patiño Fierro, fungió como presentadora junto con Linda Irene Llamas Remabao, profesora-investigadora de la UES, y Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora. Durante la presentación se invitó a leer la obra para comprender el desarrollo económico del estado y las oportunidades que Sonora enfrenta.

El autor explica que tiene como objetivo aportar evidencia científica sobre un fenómeno económico que Sonora vive en la actualidad: el crecimiento sin precedentes de las exportaciones del estado y la transformación de su estructura productiva, la cual es impulsada en parte por la política industrial sonorense y el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Señalo que dentro de la transformación resalta el crecimiento de la manufactura avanzada en la economía estatal, ya que aumentó su participación en el Producto Interno Bruto de Sonora de 10 a 15 por ciento en los últimos cuatro años, teniendo mayor presencia de sectores como automotriz, autopartes, electromovilidad, electrónicos y electrodomésticos, lo que refleja cambios profundos en la economía regional, fortaleciendo la visión de desarrollo promovida por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

uD83DuDCD8uD83CuDF0E En la UES se presentó el libro “Sonora en el Comercio Global”, una obra de Diego Alberto Avilés que analiza el rumbo económico del estado y su participación en los mercados internacionales.



Conocimiento que impulsa decisiones y desarrollo para Sonora. uD83DuDCCA?

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Con estas actividades, la UES afirma su compromiso en la difusión de conocimiento, la vinculación con los sectores estratégicos y la formación de una comunidad universitaria formada en la crítica y participativa en favor del desarrollo económico y social de Sonora.

El libro digital se puede consultar en:

https://editorial.ues.mx/administrator/server/uploads/pdf/1772312021930-SONORA%20EN%20EL%20COMERCIO%20GLOBAL.pdf

Fuente: Tribuna del Yaqui