Adiós al CLIMA frío en Sonora: Se espera una NOCHE templada este sábado 21 de marzo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado se perfila con condiciones mayormente estables en el noroeste del país, aunque el panorama nacional muestra contrastes importantes. Mientras algunas regiones del sur y centro experimentarán lluvias, en Sonora dominará un ambiente seco que marcará la transición hacia una madrugada templada a cálida en gran parte del estado. De acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante esta noche y la madrugada del domingo, Sonora se mantendrá sin probabilidad de lluvias.

Esto se debe a la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual inhibe la formación de nubes de tormenta en el norte del país. El cielo permanecerá mayormente despejado, permitiendo una rápida pérdida de calor en algunas zonas, especialmente en áreas rurales y serranas. Sin embargo, en regiones urbanas y del sur del estado, el ambiente se mantendrá más templado durante la noche.

Temperatura en Sonora

Para la madrugada del domingo, no se esperan temperaturas extremas en Sonora como en otras entidades del país. A diferencia de estados del centro donde se pronostican heladas, en territorio sonorense las condiciones serán más benignas.

Durante el día domingo, el calor volverá a intensificarse, especialmente en el oriente del estado, donde se prevén temperaturas máximas entre 40 y 45 grados Celsius. Esto marca el cierre de la onda de calor que ha afectado a la región en días recientes.

Por la noche, aunque el calor disminuye, la sensación térmica puede mantenerse elevada en algunas zonas debido a la acumulación de calor diurno.

Viento y condiciones generales

El viento será otro factor a considerar. Se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas de Sonora. Estas condiciones pueden generar tolvaneras en áreas desérticas, reduciendo momentáneamente la visibilidad en carreteras.

A pesar de estas rachas, no se prevén afectaciones mayores, aunque se recomienda precaución a quienes transiten durante la noche o madrugada.

Clima nacional: Algunas lluvias

Mientras Sonora permanece con tiempo estable, el resto del país presenta condiciones más variables. Canales de baja presión, una circulación ciclónica en el noreste y una vaguada en altura, combinados con el ingreso de humedad de ambos litorales, provocarán lluvias en distintas regiones.

Se esperan lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en estados del occidente y centro. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, incrementando el riesgo de encharcamientos y visibilidad reducida.

Sigue el comportamiento de las #Lluvias que se registran en #México con nuestros mapas de precipitación acumulada disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/KuXcNwvfmi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2026

Persistencia del calor

A nivel nacional, continuará un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio. Aunque la onda de calor comienza a finalizar en Sonora, aún persistirá en estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Este contraste entre calor intenso y lluvias en otras regiones refleja la complejidad de los sistemas atmosféricos que afectan actualmente al país.

Baja California y Baja California Sur : ambiente caluroso, sin lluvias y con rachas de viento moderadas.

y : ambiente caluroso, sin lluvias y con rachas de viento moderadas. Chihuahua y Durango : calor durante el día, pero con temperaturas frías a muy frías en zonas serranas durante la madrugada.

y : calor durante el día, pero con temperaturas frías a muy frías en zonas serranas durante la madrugada. Sinaloa y Nayarit : ambiente caluroso, sin lluvias en Sinaloa y con lluvias aisladas en Nayarit.

y : ambiente caluroso, sin lluvias en Sinaloa y con lluvias aisladas en Nayarit. Jalisco y Michoacán : chubascos con posibles descargas eléctricas y ambiente caluroso.

y : chubascos con posibles descargas eléctricas y ambiente caluroso. Guerrero y Oaxaca : lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

y : lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Centro del país ( Estado de México , Ciudad de México , Morelos , Puebla , Tlaxcala ): chubascos y lluvias aisladas con actividad eléctrica.

, , , , ): chubascos y lluvias aisladas con actividad eléctrica. Veracruz y Chiapas : lluvias y chubascos con ambiente cálido.

y : lluvias y chubascos con ambiente cálido. Península de Yucatán ( Campeche, Yucatán y Quintana Roo ): lluvias aisladas y ambiente caluroso.

y ): lluvias aisladas y ambiente caluroso. Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas): viento de componente sur, ambiente caluroso y sin lluvias relevantes.

Una circulación anticiclónica esta generando un ambiente excepcionalmente caluroso sobre el noroeste de #México. uD83CuDF21?uD83DuDD25 A través de nuestras redes de medición, monitoreamos la magnitud de las #Temperaturas extremas alcanzadas este 19 y 20 de marzo pic.twitter.com/EWbQjlrZRH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y SMN