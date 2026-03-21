Guaymas, Sonora.- Como parte de un compromiso de la alcaldesa Karla Córdova González, y en respuesta a demandas ciudadanas, el Ayuntamiento, a través de Servicios Públicos Municipales, avanza en el programa de mejora de alumbrado público en las colonias de la ciudad.

El titular de la dependencia, Jacobo Corral Sanzur, dio a conocer que durante la semana, las cuadrillas atendieron colonias como Adolfo de la Huerta, Muralla, Centro, San Vicente y Bicentenario, así como el parque infantil, donde se llevaron a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación de luminarias.

Hizo énfasis en que estas acciones se realizaron en atención a reportes ciudadanos recibidos mediante folios, en cumplimiento de las indicaciones de la alcaldesa, con el objetivo de brindar mayor seguridad y bienestar a la población.

El objetivo con estas acciones es fortalecer la seguridad y fortalecer la infraestructura urbana, en este caso en un área tan prioritaria como es el alumbrado público, las cuales se llevan a cabo tanto en la ciudad como en ejidos", puntualizó.

Avanzan obras de mejora en el alumbrado público en colonias de Guaymas

Fuente: Tribuna del Yaqui