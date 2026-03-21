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Guaymas

Avanzan obras de mejora en el alumbrado público en colonias de Guaymas

Se han atendido obras de mejora en diversas colonias tales como Adolfo de la Huerta, Muralla, Centro, San Vicente y Bicentenario; se busca mejorar la seguridad y fortalecer la infraestructura urbana

Avanzan obras de mejora en el alumbrado público en colonias de Guaymas
Avanzan obras de mejora en el alumbrado público en colonias de Guaymas Foto: Saúl Santana

Guaymas, Sonora.- Como parte de un compromiso de la alcaldesa Karla Córdova González, y en respuesta a demandas ciudadanas, el Ayuntamiento, a través de Servicios Públicos Municipales, avanza en el programa de mejora de alumbrado público en las colonias de la ciudad.

El titular de la dependencia, Jacobo Corral Sanzur, dio a conocer que durante la semana, las cuadrillas atendieron colonias como Adolfo de la Huerta, Muralla, Centro, San Vicente y Bicentenario, así como el parque infantil, donde se llevaron a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación de luminarias.

Hizo énfasis en que estas acciones se realizaron en atención a reportes ciudadanos recibidos mediante folios, en cumplimiento de las indicaciones de la alcaldesa, con el objetivo de brindar mayor seguridad y bienestar a la población.

El objetivo con estas acciones es fortalecer la seguridad y fortalecer la infraestructura urbana, en este caso en un área tan prioritaria como es el alumbrado público, las cuales se llevan a cabo tanto en la ciudad como en ejidos", puntualizó.

Avanzan obras de mejora en el alumbrado público en colonias de Guaymas
Avanzan obras de mejora en el alumbrado público en colonias de Guaymas

Fuente: Tribuna del Yaqui

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