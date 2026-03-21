Ayuntamiento y el Congreso de Sonora buscan una movilidad más segura en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso del Estado de Sonora mantuvo una reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Navojoa para definir las próximas estrategias a implementar ante el alto índice de accidentes vehiculares en la ciudad.

De acuerdo con las estadísticas de Seguridad Pública, al menos un 70 por ciento de los accidentes vehiculares en Navojoa son protagonizados por menores de edad, principalmente a bordo de una motocicleta, por lo que las autoridades consideran urgente la implementación de nuevas estrategias para reducir el número de accidentes.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, afirmó que la seguridad vial es un tema prioritario para el Ayuntamiento, por lo que ya se han implementado distintas campañas, como lo es la entrega de cascos de seguridad para motociclistas, así como campañas de concientización en escuelas e industrias.

Los accidentes, especialmente en motocicleta, representan una realidad que debemos atender con responsabilidad, prevención y trabajo conjunto entre sociedad y gobierno", puntualizó el munícipe.

Por su parte, Claudia Zulema Bours Corral, presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, destacó la participación de la Delegación Regional de Transporte, así como del Instituto Municipal de Planeación (Implan), para poder establecer adecuaciones a las vialidades de la ciudad y al transporte público.

Manifestó que esta reunión de trabajo no solo buscará reducir el índice de accidentes, sino también ofrecer un entorno más seguro para las mujeres, estudiantes y madres de familia que utilizan transporte público.

Fuente: Tribuna del Yaqui