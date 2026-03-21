Hermosillo, Sonora.- Desde inicios de este 2026, el Centro Ecológico de Sonora Dr. Samuel Ocaña ha experimentado una serie de cambios, que han sido positivos para su hábitat, pero también para beneficio de sus visitantes, con la incorporación de más ejemplares de diferentes especies.

Al Centro Ecológico se trajo un capibara, que ha sido la sensación desde su anuncio hasta estos días, pues es uno de los animales más visitados en los recorridos y que ha generado gran interés, especialmente por niñas y niños.

Centro Ecológico de Sonora se renueva: Habrá nuevas especies y se rehabilitaran espacios

El director del Centro Ecológico de Sonora en Hermosillo, Norberto Ortega, dijo que, junto al capibara, se busca sumar más especies, como es la llegada también de la nueva jirafa, que estará disponible para el público en general a partir de Semana Santa.

Esta jirafa se logró por un acuerdo del gobernador Alfonso Durazo con el centro de Chapultepec; entonces, como tenemos este tipo de convenios, se realizan intercambios de especies, pero primero tiene que atravesar por un periodo en el que se pueda adaptar, como en su caso”.



Para el médico veterinario Ataulfo León, Sonora tiene la capacidad de seguir recibiendo especies, siempre y cuando se cumpla con todos los cuidados y adaptaciones que se requieran, como en el caso de las especies que no son endémicas y que se han podido adaptar al clima, que es uno de los principales factores a considerar.

Centro Ecológico de Sonora se renueva: Habrá nuevas especies y se rehabilitaran espacios

Van por la rehabilitación de otros espacios

Con la llegada de estos nuevos animales, también se anunció la rehabilitación del aviario, la cual será encabezada por parte del gobernador Alfonso Durazo, con el objetivo de recuperar más espacios que se tenían y que, por falta de cuidado de administraciones anteriores, tuvieron que cerrar.



Otros de los atractivos que se tienen preparados para este año y para diversificar el número de especies en dicho centro son la construcción de un acuario, que podría requerir en una primera etapa hasta 5 millones de pesos del presupuesto propio del Gobierno del Estado.

Centro Ecológico de Sonora se renueva: Habrá nuevas especies y se rehabilitaran espacios

Por su parte, Carlos Ernesto Zatarain, comisionado de Ecología en Sonora, dijo que para el nuevo acuario, ya se tiene un espacio al interior del Centro Ecológico y se requiere de adaptación para la preservación de las especies, como en su caso se hará con el delfinario de San Carlos.

Ya tenemos el proyecto ejecutivo, estamos con las gestiones, se puede realizar este año, siempre y cuando se nos apruebe lo solicitado. Hemos tenido excelente aceptación con los que hemos planteado; si nos aprueban, puede que para el otro se tengan buenos avances".

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Fuente: Tribuna del Yaqui