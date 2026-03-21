Clima en Sonora: Conagua da el pronóstico para este sábado 21 de marzo del 2026, ¿será soleado o nublado?

Estado de Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 21 de marzo del 2026. Según el pronóstico, se revela si habrá altas temperaturas, si es que se espera un día soleado, o tal vez parcialmente nublado o ¿de lluvia?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy se espera un día con el cielo despejado en Sonora y cielo medio nublado en Sinaloa, sin lluvia en la región, mientras que durante la mañana, el ambiente será fresco, y durante la tarde muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Sonora y Sinaloa.

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para un día caluroso, con temperaturas mínimas de los 20 a 25 grados durante el día y máximos de los 40 a 45 grados a lo largo de la tarde, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/yzKrvtIjl6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2026

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 10 a 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 30 a 50 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui