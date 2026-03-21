Dirección de Salud de Ciudad Obregón instalará quirófano móvil para esterilizar mascotas callejeras

Ciudad Obregón, Sonora.- A fin de coadyuvar con diferentes dependencias en el combate a la sobrepoblación animal en condición de calle, la Dirección de Salud Municipal, a cargo de Jesús María Espinoza Castillo, dio a conocer que la dependencia bajo su responsabilidad contempla la idea de instalar un quirófano para la esterilización de mascotas.

El funcionario comentó que se trata de la instalación de un remolque que se adecuará como quirófano en las instalaciones del Centro de Protección y Bienestar, con el objetivo de llevar a cabo un mayor número de esterilizaciones y que los dueños de las mascotas no tengan que esperar a las jornadas comunitarias.

Como lo hemos dicho muchas veces, la sobrepoblación animal es un tema que nos aqueja a todos y, si bien la responsabilidad queda en nuestro gobierno, también destaca la importancia sobre la responsabilidad de los dueños", afirmó.

Finalmente, Espinoza Castillo comentó que se tiene la proyección de adquirir un quirófano móvil para ir a las colonias y comunidades a prestar el servicio.

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Fuente: Tribuna del Yaqui