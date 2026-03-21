Javier Lamarque Cano inaugura los Encuentros Deportivos 2026 del SNTE Sección 54 en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, presidió la ceremonia de inauguración de los Encuentros Deportivos 2026 de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con sede en la localidad. En esta edición, estuvieron dedicados al profesor José María Ruiz Vázquez.

En dichos encuentros, participaron en diferentes disciplinas maestras y maestros de distintas regiones del estado de Sonora. Frente a los docentes, el edil cajemense, además de darles la bienvenida a los participantes, aprovechó la oportunidad de afirmar que con este tipo de acciones se fortalecen y estrechan lazos entre las y los profesores de la entidad, no solo de quienes se desempeñan en este municipio.

Lamarque Cano aprovechó la oportunidad de reconocer la trayectoria del profesor José María Ruiz Vázquez, a quien se rinde homenaje en esta edición, resaltando su legado como formador y su aportación al fortalecimiento del sindicalismo magisterial en el estado.

Durante su intervención, el presidente municipal subrayó que estos encuentros van más allá de la competencia deportiva, sino que también le ofrecen a los integrantes del magisterio una oportunidad y un espacio en el que se privilegia la convivencia, se afirma la identidad y se fortalecen los lazos entre los docentes del sistema educativo estatal.

Lo que hoy inicia no es solamente una jornada deportiva o cultural, es un encuentro del magisterio consigo mismo, donde se refuerzan valores como la unidad, la disciplina y el orgullo de pertenecer al gremio", expresó Lamarque ante los asistentes.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene su compromiso de respaldar iniciativas que promuevan la educación, la cultura y el deporte, reconociendo a las y los maestros como pilares fundamentales en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción de un mejor futuro para el estado de Sonora.

El profesor José María Ruiz Vázquez es originario del municipio de Cajeme y fue el fundador e impulsor de la Escuela Normal de Educación Física del Estado de Sonora (Enefeson), destacando su interés para que los jóvenes ejercitaran su cuerpo y su mente.

Fuente: Tribuna del Yaqui