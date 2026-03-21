Las nenis: Mujeres emprendedoras que impulsan su economía en Ciudad Obregón por ventas en redes sociales

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la pandemia, muchas mujeres de Ciudad Obregón encontraron en las ventas por redes sociales una alternativa ante la pérdida de empleo. Así surgió el concepto de las nenis, emprendedoras que comercializan productos por Internet y realizan entregas a domicilio o desde sus propios hogares, utilizando plataformas como Facebook e Instagram.

Lesly Wilson, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) en Ciudad Obregón, indicó que efectivamente después de la pandemia se incrementó el interés por emprender, razón por la cual se dio inicio a cursos de capacitación por medio del programa 'Incuba Tu Idea', del cual se han graduado más de 100 emprendedoras en seis generaciones.

Historias de éxito

Un ejemplo de este modelo es Berenice Iturrios, quien se dedica a la venta de bisutería, artículos para dama, el hogar y perfumes, entre otros, principalmente por encargo. Berenice explicó que una de las mayores ventajas de su negocio es que no tiene un horario fijo ni paga renta de un local. Trabaja con una cartera de clientas ya establecida y adquiere mercancía cada dos o tres meses, dependiendo de sus posibilidades.

Berenice maneja pagos de contado y también a crédito, cobrando generalmente cada quincena, aunque la mayoría de sus clientas realiza transferencias electrónicas. Señaló que los días más fuertes de venta son cuando llega con mercancía nueva y durante las quincenas, cuando realiza los cobros. Destaca que sus productos están enfocados principalmente en artículos para dama y para el hogar, y que las ganancias pueden llegar a ser del doble o incluso triple, dependiendo del tipo de mercancía.

Por su parte, Francisca Cano, también vendedora bajo este esquema, destacó entre las principales ventajas el poder trabajar a su propio ritmo, no descuidar a sus hijos ni su hogar y administrar tanto su tiempo como sus ganancias. Además, resalta la posibilidad de organizarse para realizar compras de mercancía sin depender de un jefe o un horario establecido.

El fenómeno de las nenis continúa consolidándose como una forma de autoempleo que permite a muchas mujeres equilibrar la vida familiar con la generación de ingresos, demostrando que el emprendimiento digital puede ser una herramienta clave para la autonomía económica.

Las nenis coinciden en que el negocio es redituable reconocen que en ocasiones puede ser complicado cobrar a algunas clientas, pero consideran que la clave está en saber vender y saber cobrar.

Las nenis: mujeres emprendedoras que impulsan su economía mediante ventas por redes sociales

Fuente: Tribuna del Yaqui