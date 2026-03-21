Paulina Ocaña destaca alianza entre Gobierno de Sonora y restauranteros para impulsar la economía

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, representado por el gobernador Alfonso Durazo, trabaja en conjunto con el sector restaurantero para impulsar la economía local; al menos eso comentó la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, durante la edición 41 de la Muestra Gastronómica de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Hermosillo.

Entre las áreas de enfoque se encuentran la generación de empleo, el crecimiento del turismo y el desarrollo regional. El evento antes mencionado, que se llevó a cabo el pasado jueves 19 de marzo de 2026 en Villa Toscana, reunió aproximadamente a 20 restaurantes, donde ofrecieron degustaciones de diversos platillos y bebidas. De hecho, Marcela Flores Samaniego dijo en su momento que se trata de una tradición que tuvieron que pausar debido a la pandemia.

"El sector terciario concentra más del 60 por ciento de los empleos en Sonora, y por eso nuestro gobernador Alfonso Durazo tiene un apoyo decidido hacia los restauranteros. Sabemos que han convertido una receta en un legado, y desde el Gobierno del Estado queremos seguir impulsándolos para que continúen creciendo y abriendo sus puertas cada día", destacó Ocaña Encinas, egresada de la Universidad de Sonora.

Paulina Ocaña en el evento gastronómico

En lo que respecta a la también abogada, destacó que la agenda de promoción económica y turística mediante la vinculación permanente entre dependencias, organismos empresariales y sectores productivos ha propiciado el desarrollo de eventos estratégicos como este que recién se realizó y el cual proporcionó toda la información necesaria a través de las redes sociales de Canirac Hermosillo y en el sitio web canirachmo.com.

#Mundo | Donald Trump (@realDonaldTrump) responde con firmeza al Papa León XIV (@Pontifex_it) y asegura que no frenará la guerra en Irán uD83CuDF0EuD83DuDED0https://t.co/ZBRGz2A1C2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Asimismo, la ganadora del Premio Estatal a la Juventud 2019, categoría Aportaciones a la Cultura Política y Democrática del Estado, considera que estas actividades reflejan los resultados de una política pública que prioriza la coordinación interinstitucional, la atracción de visitantes y el fortalecimiento del consumo local, lo que, según señaló, ayuda a mejorar las condiciones de las familias sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui