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Sonora

Paulina Ocaña destaca alianza entre Gobierno de Sonora y restauranteros para impulsar la economía

Paulina Ocaña mencionó algunas de las alternativas que está implementando el Gobierno de Sonora para impulsar la economía local

Paulina Ocaña destaca alianza entre Gobierno de Sonora y restauranteros para impulsar la economía
Paulina Ocaña afirma que sector restaurantero es clave para la economía y el turismo en Sonora Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, representado por el gobernador Alfonso Durazo, trabaja en conjunto con el sector restaurantero para impulsar la economía local; al menos eso comentó la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, durante la edición 41 de la Muestra Gastronómica de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Hermosillo.

Entre las áreas de enfoque se encuentran la generación de empleo, el crecimiento del turismo y el desarrollo regional. El evento antes mencionado, que se llevó a cabo el pasado jueves 19 de marzo de 2026 en Villa Toscana, reunió aproximadamente a 20 restaurantes, donde ofrecieron degustaciones de diversos platillos y bebidas. De hecho, Marcela Flores Samaniego dijo en su momento que se trata de una tradición que tuvieron que pausar debido a la pandemia.

"El sector terciario concentra más del 60 por ciento de los empleos en Sonora, y por eso nuestro gobernador Alfonso Durazo tiene un apoyo decidido hacia los restauranteros. Sabemos que han convertido una receta en un legado, y desde el Gobierno del Estado queremos seguir impulsándolos para que continúen creciendo y abriendo sus puertas cada día", destacó Ocaña Encinas, egresada de la Universidad de Sonora.

Paulina Ocaña en el evento gastronómico 
Paulina Ocaña en el evento gastronómico 

En lo que respecta a la también abogada, destacó que la agenda de promoción económica y turística mediante la vinculación permanente entre dependencias, organismos empresariales y sectores productivos ha propiciado el desarrollo de eventos estratégicos como este que recién se realizó y el cual proporcionó toda la información necesaria a través de las redes sociales de Canirac Hermosillo y en el sitio web canirachmo.com.

Asimismo, la ganadora del Premio Estatal a la Juventud 2019, categoría Aportaciones a la Cultura Política y Democrática del Estado, considera que estas actividades reflejan los resultados de una política pública que prioriza la coordinación interinstitucional, la atracción de visitantes y el fortalecimiento del consumo local, lo que, según señaló, ayuda a mejorar las condiciones de las familias sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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