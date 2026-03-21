Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, destacó que la calidad de vida de mujeres y familias en la capital de Sonora ha mejorado significativamente gracias a programas como 'Camina Segura', el cual tiene el objetivo de garantizar espacios más seguros para los peatones.

"La iniciativa incluye la instalación de bolardos con iluminación LED en distintos tramos urbanos, lo que se traduce en una buena visibilidad nocturna, mejora la percepción de seguridad y fomenta un tránsito peatonal ordenado", afirmó Astiazarán Gutiérrez.

El presidente de Hermosillo destacó que hasta el momento se han entregado 104 corredores de 'Camina Segura', los cuales cuentan con tecnología avanzada como cámaras de vigilancia, botón de pánico y torretas conectadas directamente a la seguridad pública municipal. Estas medidas buscan ofrecer un entorno seguro para cientos de mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores que se trasladan diariamente a pie, promoviendo la movilidad segura y la tranquilidad en las calles.

Refuerzan seguridad ciudadana con 104 corredores de 'Camina Segura' en Hermosillo

'Toño' Astiazarán recordó que la selección de estos corredores se realiza con base en estadísticas de llamadas a la línea de emergencia 911, reportes de incidentes por parte de mujeres, así como quejas y solicitudes ciudadanas. Esta información permite definir con precisión qué zonas requieren priorizar la implementación del programa.

Para este año, se planea trabajar en aproximadamente 25 corredores adicionales, elegidos directamente por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo CRECES, especialmente en áreas cercanas a hospitales y zonas de alta afluencia peatonal. Entre los sectores que ya cuentan con corredores iluminados se encuentran Perimetral y Peña Flor, colonia La Cholla; Puerta Real, Navojoa y Jerusalén; Chanate y De la Cruzada; Gaspar Luken con De Los Coras y Puerta de Triana.

Refuerzan seguridad ciudadana con 104 corredores de 'Camina Segura' en Hermosillo

Gracias a estas acciones, 'Camina Segura' no solo mejora la infraestructura urbana, sino que fortalece la confianza de la ciudadanía al transitar, especialmente de mujeres y grupos vulnerables, convirtiéndose en un modelo de planificación segura y participativa en la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui