Rocío Chávez Murillo, presidenta del DIF Sonora, busca mejorar Centros de Asistencia Social

Hermosillo, Sonora.- Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Asistencia Social (CAS) Jineseki con el fin de impulsar un proyecto de mejora orientado a fortalecer las condiciones de bienestar de niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado.
A esta visita la acompañó la directora general del Sistema DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, así como miembros del patronato de Jineseki, con quienes realizó un recorrido para identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer la atención integral y garantizar entornos seguros, adecuados y propicios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
El Gobierno de Sonora, a través del Sistema DIF Estatal, reitera su compromiso de realizar acciones coordinadas para beneficio de quienes se encuentran en situación de resguardo, impulsando acciones que prioricen su bienestar, protección y desarrollo integral.
