¿Siguen las altas temperaturas o lloverá? Clima en Hermosillo para este sábado 21 de marzo del 2026

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Hermosillo, Sonora, se sabe que esperar a lo largo del día y la tarde, para este sábado 21 de marzo del 2026. Según el pronóstico, podrían seguir las altas temperaturas de los últimos días, ¿o acaso lloverá?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet del clima, han estipulado que habrá un día con condiciones para una temperatura para un ambiente extremadamente seco, con una sensación térmica que rondará entre los 23 y 25 grados centígrados, además de una humedad del 17 por ciento, lo que hará que el día sea aún más sofocante con un calor más directo, pero con una nula probabilidad de lluvia.

De la misma manera se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la capital del estado de Sonora, se ha dicho existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 26 a 29 grados durante el día y máximos de los 37 a 40 grados a lo largo de la tarde, sin embargo, se señala que la sensación térmica permanecerá en los 25 grados, por lo que será un día seco y se sugiere extremar cuidados de posible deshidratación en caso de salir.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 3 a 5 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 10 kilómetros por hora, asegurando que no se espera que estos vayan a tener una gran alteración y se mantendrán, de la misma manera en que la temperatura, por lo que no se esperan tolvaneras o inconvenientes a lo largo del día con esto.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas con el mayor punto de calor y sol en el exterior, ya sea en caso de intenso calor o frío, para prevenir golpes de calor o daños en la salud.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/DHZg29utrU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui