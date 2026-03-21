Hermosillo, Sonora.- Bajo el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, y la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el estado ha consolidado una política de fortalecimiento del mercado de trabajo y fomento a la formalidad, lo que ha permitido que la entidad sea considerada como una de las de mayor resiliencia económica a nivel nacional, al registrar uno de los porcentajes más bajos de hogares que cayeron en situación de pobreza laboral entre 2024 y 2025.

Según los resultados del Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que se nutre con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora se ha posicionado como uno de los estados con menor persistencia de pobreza laboral al situarse en el séptimo lugar del ranking nacional con un 59.7 porciento.

"Sonora se coloca como uno de los estados con menor pobreza laboral gracias a Plan Sonora": Afirma Durazo

Durazo destacó que la entidad se mantiene en el bloque de desempeño favorable, reflejo de una baja proporción de hogares que permanecen en situación de vulnerabilidad económica, en comparación con el resto de la república.

Hemos tenido muy buenos resultados en la reducción de la pobreza laboral en el estado y eso se debe al impulso que hemos dado a las industrias y a la actividad de exportación a través de la implementación del Plan Sonora; esta iniciativa ha sido nuestra principal promotora para la atracción de nuevas inversiones que generan empleos mejor remunerados", expresó.

Este indicador muestra que las familias de la entidad cuentan con una mayor protección ante la pobreza laboral, logrando que el bienestar en los hogares se mantenga estable frente a los desafíos económicos.

"Sonora se coloca como uno de los estados con menor pobreza laboral gracias a Plan Sonora": Afirma Durazo

Como resultado del Plan Sonora, el estado ha logrado consolidar la manufactura avanzada como motor principal del crecimiento reciente de la economía, ya que se ha impulsado una industrialización acelerada en la región, lo que refleja la transformación exportadora de la entidad.

El Gobierno de Sonora, mediante la Secretaría del Trabajo, seguirá promoviendo ferias de empleo y vinculación directa con empresas líderes para asegurar que las y los ciudadanos tengan acceso a opciones de crecimiento profesional.

Estos resultados son el reflejo de un esfuerzo constante por consolidar el empleo digno y formal como uno de los factores principales de la entidad, garantizando que el crecimiento económico se traduzca en una mayor estabilidad y un mejor futuro para las familias sonorenses.

"Sonora se coloca como uno de los estados con menor pobreza laboral gracias a Plan Sonora": Afirma Durazo

Fuente: Tribuna del Yaqui