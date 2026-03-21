Taxistas de Ciudad Obregón mantendrán tarifas pese a costos por usar aire acondicionado

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que durante la temporada de verano los trabajadores del volante se ven en la necesidad de encender las unidades de aire acondicionado, esta situación les ha generado un gasto adicional, los taxistas de ruta, mejor conocidos como 'quinceros', hasta el momento, no tienen contemplado incrementar sus tarifas.

El presidente de la Fundación Carlos A. Madrazo y representante de los taxistas colectivos, Reynaldo Castillo López, destacó que actualmente ya se cuentan con 60 unidades que están ofreciendo el servicio de aire acondicionado.

El proyecto es que todas las unidades de las diferentes rutas traigan el aire acondicionado encendido para tener una competencia, pues pareja, con los camiones nuevos; por supuesto que la gente en tiempo de calor va a preferir subirse al aire acondicionado", enfatizó el representante de los trabajadores del volante.

De acuerdo al líder de los ruleteros o 'quinceros', diariamente cada unidad traslada a más de 100 pasajeros y se espera que en los próximos días más unidades se encuentren en condiciones de prender los aires acondicionados de sus taxis.

'Quinceros' de Ciudad Obregón mantendrán tarifas pese a costos por usar aire acondicionado

Fuente: Tribuna del Yaqui